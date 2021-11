Medien: "Kleinigkeiten" bei Gnabry zu klären

Ulrich Wagner via www.imago-images.de

Bleibt Serge Gnabry langfristig beim FC Bayern?

Serge Gnabry hat sich in den letzten Jahren zu einem der Eckpfeiler beim FC Bayern München entwickelt. Nun soll der Offensivmann verlängern. Doch noch ist keine Einigung erzielt. Wie weit sind die Parteien im Vertrags-Poker?

Wenn es um Tore geht, dann ist auf Serge Gnabry auch in der aktuellen Saison mal wieder Verlass. Sechs Treffer hat der Außenbahnspieler bereits in der Fußball-Bundesliga erzielt, ein weiteres Tor gelang ihm in der Champions League. Und auch im DFB-Pokal war Gnabry bis zum Aus des Rekordmeisters als Scorer erfolgreich, zwei Vorlagen stehen auf seinem Konto.

Damit die Münchner auch weiter am 26-Jährigen Freude haben, soll dieser seinen Vertrag aus Münchner Sicht gern zeitnah verlängern. Derzeit läuft das Arbeitspapier des Nationalspielers noch bis 2023. Doch es soll am besten schon in den kommenden Wochen angepasst und bis 2025 oder 2026 erweitert werden.

Zuletzt verlängerten Gnabrys Kollegen Leon Goretzka und Joshua Kimmich ihre Verträge. Beide sind nun bis 2026 gebunden. Doch auch wenn "Sportbuzzer" und "Sport Bild" zuletzt berichten, dass Gnabrys Unterschrift schon in den nächsten Tagen erfolgen könnte, sieht es nun eher danach aus, als würde sich der Prozess noch ziehen.

Gnabry-Verlängerung beim FC Bayern sehr wahrscheinlich

Denn nach Informationen von "Sky" dauern die Verhandlungen noch etwas. "Es geht noch um ein paar Kleinigkeiten. Es geht noch um ein paar typische Vertragsdinge", vermeldet der TV Sender. Welche Details genau zu klären sind, erklärte "Sky" nicht.

Doch laut dem Bericht heißt es "von beiden Seiten" - also sowohl vom Verein als auch von Gnabrys Berater - "dass die Gespräche sehr gut" sind.

Die Verlängerung sei zwar noch nicht sicher, aber derzeit sei es deutlich wahrscheinlicher, dass Gnabry noch viele Jahre beim FC Bayern bleibt, als dass er dem Rekordmeister den Rücken kehrt.