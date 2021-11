Leipziger Hoffnung! PSG-Megastar Messi fällt aus

JustPicturesPlus via www.imago-images.de

Lionel Messi wird PSG in Leipzig fehlen

Fußball-Bundesligist RB Leipzig muss am Mittwochabend (ab 21:00 Uhr) unbedingt gegen das große Paris Saint-Germain gewinnen, soll der Traum vom Weiterkommen in der Königsklasse nicht schon nach vier Gruppenspielen ausgeträumt sein. Jetzt sorgte eine Meldung aus Paris für neue Hoffnung bei den Leipzigern: Megastar Lionel Messi wird am Mittwoch nicht mitspielen.

Wie PSG am Dienstagvormittag bekanntgab, steht der 34-Jährige nicht im Aufgebot des französischen Tabellenführers gegen die Roten Bullen.

Lionel Messi klagte zuletzt sowohl über muskuläre Probleme im Oberschenkel als auch Knieschmerzen und wird für die Königsklassen-Partie bei den Sachsen nicht berücksichtigt.

Im Hinspiel vor zwei Wochen hatte sich der Argentinier noch als Leipziger Alptraum erwiesen, nachdem er in der zweiten Halbzeit mit seinen zwei Toren fast im Alleingang für die Wende gegen RB sorgte und aus einem 1:2 noch einen 3:2-Heimsieg für PSG machte.

Mbappé zurück im Pariser Starensemble

Bei der Kaderbekanntgabe des Top-Klubs der Ligue 1 fiel noch eine andere Personalie ins Auge: Weltmeister Kylian Mbappé steht den Parisern wieder zur Verfügung, nachdem er zuletzt in der französischen Meisterschaft gegen Titelverteidiger OSC Lille noch erkrankt gefehlt hatte. Die deutschen Legionäre Thilo Kehrer und Julian Draxler sind ebenfalls in dem 21-köpfigen Kader des Hauptstadt-Klubs dabei.

Ausfallen neben dem sechsfachen Weltfußballer Messi wird auf Seiten der Franzosen allerdings noch Marco Verratti. Der italienische Europameister laboriert aktuell an einer Hüftverletzung.

RB Leipzig muss am Mittwochabend gewinnen, um die theoretischen Chancen auf das Weiterkommen in der Königsklasse noch aufrecht zu erhalten. Die großen Favoriten PSG und Manchester City stehen in der Gruppe A bei sieben beziehungsweise sechs Punkten, Leipzig hingegen hat bisher alle drei CL-Spiele in dieser Saison verloren.