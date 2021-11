Hummels attackiert Referee und Gegenspieler Antony

Christopher Neundorf via www.imago-images.de

BVB-Star Mats Hummels war auf den Schiedsrichter nicht gut zu sprechen

Nach der 1:3-Niederlage gegen Ajax Amsterdam herrschte beim BVB ein Mix aus Ärger und Enttäuschung. Vor allem der überzogene Platzverweis gegen Mats Hummels sorgte für Gesprächsstoff. Die Stimmen der Beteiligten bei "DAZN":

Marco Rose (Trainer Borussia Dortmund): "Für uns war das maximal bitter. Wir spielen gegen Ajax Amsterdam, machen das die ersten Minuten hervorragend, fangen dann an, in Unterzahl zu spielen. Dann wird es einfach schwierig. Was soll ich meiner Mannschaft Vorwürfe machen."

Mats Hummels (Borussia Dortmund) ...

... über seinen Platzverweis: "Ich habe keine Ahnung, wie man Rot geben kann. Wie man als Schiedsrichter auf Champions-League-Niveau auf die Idee kommen kann, Rot zu geben. Ich bin direkt auf dem Platz geblieben. Als er bei der Roten Karte geblieben ist, war ich ungläubig. Das war eine absurde Fehlentscheidung."

... über Gegenspieler Antony und dessen Theatralik: "Das ist ein super Fußballer - jetzt muss er noch lernen, Sportler zu werden."

Marco Reus (Kapitän Borussia Dortmund) ...

... über das Spiel: "Wir haben alles auf dem Platz gelassen. Die Gegentore waren ärgerlich, die ersten beiden entstanden aus komplett derselben Situation."

... über Hummels' Platzverweis: "Das war keine Rote Karte."