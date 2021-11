Ligue-1-Klub nimmt wohl Bayern-Star ins Visier

Markus Ulmer via www.imago-images.de

Tanguy Nianzou (M.) nach der Bayern-Partie gegen den SC Freiburg

Tanguy Nianzou ist einer von gleich sieben Franzosen im Profi-Kader des FC Bayern München. Nachdem er sich bisher nicht nachhaltig beim Deutschen Fußball-Meister durchsetzen konnte, mehren sich die Spekulationen um eine mögliche Rückkehr in die heimische Ligue 1.

In einem jüngsten Bericht des Portals "Foot Mercato" heißt es, dass der Youngster das Interesse des französischen Erstligisten AS Saint-Étienne geweckt haben soll. Der 19-Jährige soll auf der Wunschliste des Klubs stehen, der in naher Zukunft wohl von einer neuen Investorengruppe übernommen wird.

Der ehemalige Saint-Étienne-Profi Mathieu Bodmer sowie der einstige Klubpräsident von Olympique Marseille, Jean-Michel Roussier, sollen zu dem Konsortium gehören, welches bei ASSE einsteigen und dem Traditionsverein zurück in die Erfolgsspur verhelfen will. Seit April stehen die finanziell angeschlagenen Les Verts öffentlich zum Verkauf.

Laut dem Medienbericht sollen die potenziellen Neu-Investoren Bayerns Toptalent Tanguy Nianzou als einen der Wunschspieler ausgemacht haben. Daneben soll auch Altmeister Alexis Sánchez auf der vermeintlichen Einkaufsliste der neuen Geldgeber stehen.

Nianzou steht noch bis 2024 beim FC Bayern unter Vertrag

Wie konkret die möglichen Avancen aus Saint-Étienne bei Nianzou tatsächlich werden, bleibt aber noch abzuwarten. Noch ist nicht final geklärt, dass der französische Rekordmeister tatsächlich von der genannten Investorengruppe übernommen wird.

In der laufenden Saison spielt der Verein, der 1981 zum zehnten und bis dato letzten Mal französischer Meister wurde, eine schlechte Rolle und befindet sich nach nur einem Sieg aus 13 Partien in akuter Abstiegsgefahr.

Eine hochwertige Verstärkung von der Bayern-Innenverteidiger käme da gerade recht. Der gebürtige Pariser bringt es in der laufenden Saison zwar erst auf einen Startelf-Einsatz in der Bundesliga. Trotzdem gilt Nianzou als eines der größten Abwehrtalente in Europa.

Der Teenager besitzt beim FC Bayern noch einen langfristigen Vertrag bis 2024.