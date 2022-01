Deshalb war die Coman-Verlängerung alternativlos

Michael Weber IMAGEPOWER via www.imago-images.de

Kingsley Coman bleibt bis 2027 beim FC Bayern

Kingsley Coman hat seinen Vertrag beim FC Bayern verlängert. Zwar müssen die Münchner für die Dienste des Flügelspielers künftig noch tiefer in die Tasche greifen, dennoch erscheint die Entscheidung für die satte Gehaltserhöhung alternativlos.

Kingsley Coman wird dem FC Bayern auch in Zukunft erhalten bleiben. Nach monatelangen Verhandlungen hat sich der 25-Jährige mit dem Bundesliga-Primus auf ein neues Arbeitspapier bis 2027 geeinigt. Damit steigt Coman an der Säbener Straße wohl zu den Spitzenverdienern auf.

Nach Informationen der französischen Sportzeitung "L'Équipe" streicht der Rechtsfuß beim FC Bayern in Zukunft pro Saison rund 17 Millionen Euro ein. So erhält Coman fünf Millionen Euro mehr als noch in den vergangenen Jahren, heißt es. Damit liegen in der Münchner Gehaltspyramide lediglich Robert Lewandowski, Joshua Kimmich, Manuel Neuer sowie Thomas Müller mit einem geschätzten Einkommen von 20 Millionen Euro vor dem Außenbahnspieler.

In Zeiten von Mindereinnahmen durch die Corona-Pandemie ist der deutliche Anstieg von Comans Salär keine Selbstverständlichkeit, betonten Vorstandschef Oliver Kahn und Präsident Herbert Hainer in der Vergangenheit doch mehrfach, dass selbst dem FC Bayern bei manchen Summen Grenzen gesetzt sind.

Coman bleibt auch wegen Nagelsmann beim FC Bayern

Die rund 17 Millionen Euro für Coman scheinen in den Vereinskassen aber noch vorhanden zu sein, zu wichtig ist der Franzose mittlerweile für den FC Bayern. "Er ist in meinen Augen einer der Top-Flügelspieler auf diesem Planeten", lobte Trainer Julian Nagelsmann den Tempodribbler vergangenen Oktober in den höchsten Tönen.

Coman revanchierte sich daraufhin bei seinem Vorgesetzten und schwärmte von Nagelsmann: "Wir hatten schon lange keinen Trainer mehr, der so eine gute Auswirkung auf die Mannschaft hatte", so der 36-fache Nationalspieler, der anfügte: "Ich bin sehr dankbar für alles, was man für mich getan hat."

Mit starken Leistungen zahlt Coman das in ihn gesetzte Vertrauen zurück. Allerdings wurde der verletzungsanfällige Rechtsaußen auch in dieser Saison schon wieder mehrfach ausgebremst. Im vergangenen Herbst musste sich Coman einer Herz-OP unterziehen, zuletzt fehlte er wegen eines Muskelfaserrisses sowie einer Corona-Infektion.

FC Bayern setzt mit Coman auf Altbewährtes

Bei voller Gesundheit ist die Offensivkraft für den FC Bayern ein Unterschiedsspieler wie nicht nur der Siegtreffer im Champions-League-Finale 2020 gegen Paris Saint-Germain beweist. "Er hat sich bei uns in den vergangenen sechseinhalb Jahren zu einem Weltklassespieler entwickelt", sagte Münchens Sportvorstand Hasan Salihamidzic im Rahmen der Vertragsverlängerung über Coman.

Durch die Ausdehnung der Zusammenarbeit dürften mögliche Verpflichtungen von Raphinha (Leeds United), Ousmane Dembélé (FC Barcelona) oder Antony (Ajax Amsterdam) zudem erst einmal vom Tisch sein. Die Flügelspieler wurden in den vergangenen Tagen und Wochen als potenzielle Coman-Nachfolger ins Spiel gebracht.

Doch anstatt für eine hohe Ablösesumme einen internationalen Topstar zu holen, investiert der FC Bayern das Geld lieber in Coman. Schließlich wissen die Münchner, was sie an ihrem Finalhelden aus Lissabon haben. Darüber hinaus verspricht Coman: "Meine besten Jahre als Fußballer liegen noch vor mir". Sollte der Mittelfeldmann seinen Worten weitere Taten folgen lassen, dürfte sich die Vertragsentscheidung des FC Bayern spätestens dann als richtig erweisen.

Jannik Kube