Ex-Bayern-Star wird zum Lebensretter

Nikku via www.imago-images.de

James Rodríguez spielte einst für den FC Bayern

Nach einigen Startschwierigkeiten ist James Rodriguez, der einst unter anderem für die AS Monaco, Real Madrid und den FC Bayern auflief, bei seinem fußballerischen Abenteuer beim katarischen Klub Al-Rayyan inzwischen so richtig in Fahrt gekommen. Zuletzt glänzte der Kolumbianer allerdings mit einer Aktion, die sein fußballerisches Können ohnehin in den Schatten stellt.

Beim 3:0-Sieg von Al-Rayyan gegen Al-Wakrah erzielte James Rodríguez nicht nur zwei Tore und bereitete das dritte vor, der Offensivspieler avancierte auch noch zum Lebensretter.

Nachdem Ousmane Coulibaly von Al-Wakrah auf dem Rasen plötzlich kollabierte, zögerte Rodríguez keine Sekunde, erkannte den Ernst der Lage und leistete erste Hilfe, noch bevor die Ärzte bei dem Spieler eintrafen. James brachte den Kopf seines Gegenspielers so in Stellung, dass dessen Atemwege frei waren. Coulibaly hatte einen Herzinfarkt erlitten.

Auf Twitter betonte Al-Wakrahs-Teamarzt Mukhtar Shabaan, wie wichtig das Eingreifen von Rodríguez gewesen ist.

El médico del equipo de Al Wakrah, Mukhtar Shabaan, confirmó que #JamesRodriguez guez dio el paso importante de ajustar la posición de la cabeza de Ousmane Coulbaly justo después de que se hubiera derrumbado, para que pudiera respirar adecuadamente. pic.twitter.com/HqDtvhmpnW — Al Rayyan EN/ES (@AlRayyanScEng) 12. Januar 2022

James Rodríguez überzeugt nach Startschwierigkeiten

Rodríguez spielte zwischen 2017 und 2019 auf Leihbasis für den FC Bayern, der sich nach 67 Pflichtspielen, 15 Toren und 20 Vorlagen allerdings nicht dafür entschied, die durchaus beachtliche Kaufoption für den Südamerikaner zu ziehen. Rodríguez kehrte zu Real Madrid zurück, erlebte eine enttäuschende Spielzeit und wechselte schließlich zuerst zum FC Everton und im Sommer 2021 überraschend nach Katar.

Nach einer kurzen Eingewöhnungszeit liefert der kolumbianische Nationalspieler das ab, was man sich im Wüstenstaat von ihm erwartet haben dürfte. In sieben Spielen erzielte er drei Treffer und bereitete vier weitere Tore vor. Die Partie gegen Al-Wakrah war in mehrerer Hinsicht bislang sein Glanzstück.

In der Tabelle belegt Al-Rayyan trotz des Top-Stars allerdings nur Rang acht.