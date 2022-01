Bankdrücker verlässt Gladbach auf Leihbasis

Revierfoto via www.imago-images.de

Hannes Wolf (re.) verlässt Borussia Mönchengladbach vorerst

Gladbach-Bankdrücker Hannes Wolf steht unmittelbar vor einem Wechsel nach Wales. Dort soll der offensive Mittelfeldspieler für ein halbes Jahr Spielpraxis sammeln.

Hannes Wolf wird wohl in den kommenden Monaten nicht mehr das Trikot von Borussia Mönchengladbach tragen. Schon auf der Pressekonferenz vor der DFB-Pokal-Partie gegen Hannover 96 (Mittwochabend, 18:30 Uhr) reagierte Sportchef Max Eberl kurz angebunden auf das Transfer-Thema.

"Es kann sein, dass sich da etwas ereignet in den nächsten Tagen", sagte Eberl, wollte aber nichts zu einer möglichen Leihe oder einem Verkauf sagen: "Werden wir dann sehen, wenn es soweit ist."

Nun scheint der Zeitpunkt gekommen zu sein: Laut übereinstimmenden Medienberichten aus England und Deutschland wechselt Wolf auf die Insel. Der 22-Jährige, der zuvor schon ein Jahr für Gladbach gespielt hatte und dann im zurückliegenden Sommer fest von RB Leipzig abgeworben wurde, soll bei Swansea City wieder in die Spur finden.

Laut "Bild" läuft die angedachte Leihe zum Zweitligisten bis Saisonende. Es soll keine Kaufoption im Leih-Vertrag verankert worden sein, denn Wolf will sich ab Juli wieder bei der Borussia in der Bundesliga durchbeißen, wo er in 2021/2022 bislang nur 303 Spielminuten absolvierte. Seit Anfang November blieb Wolf gänzlich ohne Einsatz.

Gladbach: Auf Wolf wartet bei Swansea eine schwierige Aufgabe

Der Österreicher war als Wunschspieler des damaligen Trainers Marco Rose aus Leipzig geholt worden. Der letztlich für knapp zehn Millionen Euro verpflichtete Offensivspieler spielt aktuell unter Adi Hütter aber keine Rolle mehr.

Bei Swansea City wartet eine große Aufgabe auf den offensiven Mittelfeldspieler. Der Championship-Klub ist nur Tabellen-17. (von insgesamt 24 Teams) und muss sich erst noch aus dem Keller arbeiten. Allerdings hat Wolfs neues Team im Vergleich zur Konkurrenz auch weniger Spiele absolviert.

Neben den Informationen zu Wolf deutete Eberl zuletzt auch Anfragen, aber noch keine Angebote für Matthias Ginter und Denis Zakaria an. Bei beiden Spielern läuft der Vertrag im Sommer aus. Nur bei einem Verkauf in der Winterpause könnte die Borussia noch eine Ablöse für die beiden Leistungsträger generieren. Auf die Frage, ob es schon konkrete Angebote für die beiden gebe, antwortete Eberl: "Noch nichts wirkliches."