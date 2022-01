Matthäus legt FC Bayern ein Bundesliga-Trio ans Herz

Mladen Lackovic via www.imago-images.de

Julian Nagelsmann erhält von Lothar Matthäus Tipps für potenzielle Bayern-Neuzugänge

Spätestens im Sommer könnte sich das Gesicht der Abwehr beim FC Bayern deutlich verändern. Vor allem um Niklas Süle, dessen Vertrag Ende Juni ausläuft, ranken sich bereits seit einiger Zeit Wechsel-Gerüchte. Sollte der DFB-Star tatsächlich das Weite suchen, hätte der frühere Münchner Kapitän Lothar Matthäus schon eine Liste möglicher Nachfolger parat.

Nominell verfügt der FC Bayern in der Innenverteidigung über zahlreiche Top-Spieler, in der laufenden Saison plagt sich der Rekordmeister jedoch immer wieder mit Verletzungssorgen herum. Hinzu kommt, dass der eine oder andere Profi mit einer Luftveränderung in Verbindung gebracht wird - allen voran Niklas Süle.

2017 war der bullige Defensivmann für 20 Millionen Euro von der TSG 1899 Hoffenheim an die Säbener Straße gewechselt und in der Folge zum Weltklasse-Abräumer aufgestiegen. Umso ärgerlicher für die Verantwortlichen, dass Süles Arbeitspapier im Sommer ausläuft und sich beide Seiten bislang nicht auf eine Verlängerung einigen konnten.

Rekord-Nationalspieler Lothar Matthäus glaubt daher, dass sich der FC Bayern wohl "nach einem Innenverteidiger umsehen muss", schließlich wolle man die Offerte für Süle "nicht groß nachbessern". Das geht aus seiner neusten "Sky"-Kolumne hervor.

Der 60-Jährige ergänzte: "Wenn Süle gehen sollte, wäre ein gelernter Verteidiger möglicherweise wichtiger als ein zentraler Mittelfeldspieler."

Matthäus schlägt FC Bayern drei Bundesliga-Stars vor

Matthäus lieferte einige potenzielle Kandidaten für den deutschen Branchenprimus gleich mit. "In der Bundesliga gäbe es da ein paar sehr interessante Spieler. Ich denke an den Stuttgarter Mavropanos, den Leipziger Gvardiol oder den Bochumer Bella Kotchap", zählte der Weltmeister von 1990 auf.

Sie alle würde einen, dass sie "in der Bundesliga eine wirklich gute Rolle" spielen, "finanziell mit Sicherheit für die Bayern machbar" wären und "sich unter Nagelsmann weiterentwickeln" könnten, so Matthäus.

In der Tat wäre das Trio zumindest im Unterhalt wohl erheblich günstiger als der ebenfalls gehandelte Antonio Rüdiger, der den FC Chelsea ablösefrei verlassen möchte.