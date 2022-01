Preisexplosion! So teuer wird DAZN schon ab Februar

via www.imago-images.de

Laura Wontorra (r.) moderiert beim Streamingdienst DAZN

Der Streamingdienst DAZN ist in den letzten Jahren zu einem der wichtigsten Rechteinhaber für Fußball-Übertragungen aufgestiegen, strahlt er doch unter anderem viele Spiele der Champions League sowie der Bundesliga aus. Jetzt schockt die Streaming-Plattform mit einer Mega-Preiserhöhung.

Vor allem Neukunden sind von dem deftigen Aufschlag betroffen. Schon ab dem 1. Februar kostet ein neu abgeschlossenes Abonnement bei DAZN nämlich 29,99 Euro.

Das ist eine Verdopplung des bisherigen Preises für das monatlich kündbare Abo, der bislang bei 14,99 Euro lag.

Auch das Jahres-Abonnement kostet schon ab dem Februar dieses Jahres nahezu doppelt so viel wie bisher. Statt 149,99 Euro (12,50 Euro pro Monat) muss der Fußball-Fan künftig 274,99 Euro (knapp 23 Euro pro Monat) für zwölf Monate berappen.

Am 01.02. erhöhen wir die Preise für neue und wiederkehrende Abonnenten. Fans mit einer aktiven #DAZN-Mitgliedschaft sind von dieser Änderung bis 31.07. nicht betroffen! Wenn ihr noch kein DAZN-Abo habt, könnt ihr bis zum 31.01. eins für 14,99€/Monat (149.99€/Jahr) abschließen. pic.twitter.com/1hWZ29NaJs — DAZN DE (@DAZN_DE) 25. Januar 2022

Als Grund für den heftigen Preisaufschlag gab der Streamingdienst an, dass bei DAZN in den letzten Jahren sein Live-Sport-Angebot immer weiter aufgestockt habe. Unter anderem überträgt der Anbieter in der laufenden Bundesliga-Saison 106 Begegnungen live.

Bestandskunden zahlen zunächst den alten Preis weiter

Noch unberührt von der Preiserhöhung sind derzeit noch die bestehenden Abonnements. Bis zum 1. Juli 2022 wird sich der Preis bei den Bestandskunden nicht verändern, teilte DAZN am Dienstag weiter mit.

Auch Neu-Kunden, die sich noch bis zum 31. Januar bei DAZN als Kunden registrieren, zahlen zunächst noch die alten Preise.

Wie teuer die monatlichen Kosten für das Abonnement des Streamingdienstes dann ab dem Juli auch für die Bestandskunden werden, wurde bislang noch nicht bekanntgegeben.

DAZN überträgt seit der Saison 2016/2017 live Events aus der Welt des Sports und bietet neben dem Fußball auch Live-Übertragungen unter anderem aus der Welt des US-Sports, Darts, MMA, Handball oder Tennis an.