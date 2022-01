Bericht: FC Schalke 04 lehnt Millionen-Offerte ab

Tim Rehbein/RHR-FOTO via www.imago-images.de

Malick Thiaw wird wohl beim FC Schalke 04

Eigengewächs Malick Thiaw gehört beim FC Schalke 04 zu den absoluten Stammspielern. Kein Wunder also, dass der 20-Jährige bei der Konkurrenz Begehrlichkeiten weckt. Eine millionenschwere Offerte sollen die Königsblauen nun allerdings abgelehnt haben.

Schalkes Sportdirektor Rouven Schröder hat ein Angebot des AC Mailand für Malick Thiaw abgelehnt. Das berichtet die "Bild". Demnach soll Milan zwar immerhin 6,5 Millionen Euro in den Ring geworfen haben, die Schmerzgrenze des FC Schalke 04 allerdings bei mindestens zehn Millionen Euro liegen.

Dem Bericht zufolge steht allerdings in den Sternen, ob die Knappen ihren Verteidiger überhaupt ziehen lassen würden. Schröder habe entschieden, Thiaw zu halten, "um die Mission Wiederaufstieg durch einen Thiaw-Transfer nicht zu gefährden", heißt es.

Youngster des FC Schalke 04 sollte Milans Probleme lösen

Ein Vorhaben, das auf die Probe gestellt werden könnte, sollte Milan seine Offerte noch einmal nachbessern. Auszuschließen ist das nicht, da bei den Mannen aus der Modestadt Handlungsbedarf in der Defensive besteht. Mit Simon Kjaer hat sich eine feste Größe der Abwehrreihe unlängst einen Kreuzbandriss zugezogen. Thiaw hat man offenbar zugetraut, diese Lücke zu füllen.

Thiaw bestritt für die Profis des FC Schalke 04 bislang 47 Pflichtspiele. Dabei erzielte der deutsche Junioren-Nationalspieler einen Treffer. 2021/22 stand Thiaw bislang in jedem Ligaspiel auf dem Rasen. Sein Vertrag in Gelsenkirchen endet erst im Sommer 2024.

Unlängst gab der Defensivspieler im Interview mit "Sport1" an, er habe sich noch nicht mit den Plänen für seine Zukunft beschäftigt. "Wir haben jetzt erstmal 16 wichtige Spiele vor der Brust und die wollen wir so erfolgreich wie möglich gestalten. Alles andere wird man dann sehen", so Thiaw, der zuletzt auch beim FC Liverpool als potenzieller Neuzugang gehandelt wurde.