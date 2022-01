Erling Haaland verteidigt seine Kritik am BVB

Oliver Zimmermann via www.imago-images.de

Erling Haaland vom BVB hat sich zu Wort gemeldet

Erling Haaland hat seine Kritik an Borussia Dortmund im Zusammenhang mit den anhaltenden Wechselgerüchten um seine Person verteidigt. Im vermeintlichen Zoff mit dem BVB will der Norweger aber kein weiteres Öl ins Feuer gießen.

"Ich will das nicht vertiefen. Für mich war es einfach an der Zeit, etwas zu sagen. Viele haben über mich gesprochen, aber für mich ist alles gesagt", sagte der BVB-Star in einem Interview, das beim Pay-TV-Sender "Sky" und auf der norwegischen Plattform "Viaplay" ausgestrahlt wurde.

Haaland hatte dem BVB vorgeworfen, ihn bei der Entscheidung über seine Zukunft unter Druck zu setzen. "Die letzten sechs Monate habe ich beschlossen, aus Respekt vor Dortmund nichts zu sagen. Aber jetzt hat der Klub begonnen, mich dazu zu drängen, eine Entscheidung zu treffen", hatte der Stürmer-Star in einem TV-Interview gesagt.

BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke hatte daraufhin ein Zerwürfnis zwischen Haaland und der Klub-Führung bestritten sowie ein Ultimatum dementiert.

Erling Haaland hofft auf schnelles Comeback beim BVB

Derweil geht der derzeit verletzte Haaland von einem schnellen Comeback aus. "Es sieht gut aus. Ich trainiere bereits wieder sehr gut. Ich werde bald zurück sein."

Der Norweger hatte sich am 20. Spieltag im Duell gegen die TSG 1899 Hoffenheim verletzt.

Eine genaue Diagnose verkündete Borussia Dortmund anschließend nicht, nach Informationen von "Sky" und "Bild" zog sich der norwegische Nationalspieler allerdings einen Muskelfaserriss zu.

BVB: Das ist Erling Haalands Karriere-Ziel

Haaland hatte dem BVB in der Hinrunde schon zweimal aufgrund von Muskelverletzungen gefehlt. Während dieser Zwangspausen verpasste er insgesamt sechs Liga-Spiele, drei Champions-League-Partien und die Begegnung im DFB-Pokal gegen den FC Ingolstadt.

Vier der zehn Partien ohne den Ausnahmestürmer verlor der BVB. In seinen 20 Einsätzen 2021/2022 traf Haaland wettbewerbsübergreifend 23 Mal und bereitete sechs weitere Treffer vor.

"Ich kann mich noch in vielen Dingen verbessern, was ich aber verbessern sollte, ist, dass ich weniger verletzt sein sollte", erklärte Haaland in dem Interview. Die verletzungsbedingten Auszeiten seien für ihn allerdings "ein gutes Training für die Psyche" und würden "den Hunger nach Erfolg" noch größer werden lassen, bekannte der BVB-Profi.