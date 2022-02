Schlotterbeck reagiert auf Bayern- und BVB-Gerüchte

Ralf Treese via www.imago-images.de

Nico Schlotterbeck soll beim FC Bayern und beim BVB auf dem Zettel stehen

Nico Schlotterbeck hat sich nach herausragenden Leistungen im Trikot des SC Freiburg bei vielen Top-Klubs in den Fokus gespielt. Mittlerweile sollen sogar der FC Bayern und der BVB an dem Innenverteidiger dran sein, der unter Christian Streich bei den Breisgauern absolut gesetzt ist. Der begehrte Abwehrspieler hat nun zu den Spekulationen um seine Person Stellung bezogen.

Zumindest indirekt ließ der 22-Jährige im Gespräch mit der "Sport Bild" keinen Zweifel daran, dass er sich einen Wechsel im Sommer zu einem größeren Klub als dem SC Freiburg durchaus vorstellen kann.

"Für mich ist prinzipiell immer entscheidend, wo ich den nächsten Schritt gehen kann. Im Sommer war ich sicher, dass es hier der Fall ist, und genau so ist es gekommen. Wenn ich das Gefühl haben sollte, dass ich den nächsten Schritt woanders machen sollte, werde ich das tun", sagte Schlotterbeck im Interview mit der Sportzeitschrift.

In der zurückliegenden Transferperiode im Winter sei ein Abschied aus dem Breisgau hingegen noch gar kein Thema gewesen, betonte der Defensivspieler: "Obwohl auch im Winter Angebote kamen, war für mich klar, dass ich in Freiburg bleiben werde. Ich kriege hier das Vertrauen vom Trainer und den Offiziellen und will mit dem SC eine starke Saison spielen und wenn möglich ins internationale Geschäft kommen."

Besonders großen Raum für Spekulationen ließ Schlotterbeck hinsichtlich des kolportierten Interesses vom deutschen Rekordmeister aus München. Auf die Frage, ob es schon ein direktes Gespräch mit Bayerns Sportvorstand Hasan Salihamidzic gegeben habe, wich der gebürtige Waiblinger aus: "Ich sage hier weder Nein noch Ja, muss nicht alles kommentieren."

FC Bayern oder BVB? Schlotterbeck hat (noch) keine Präferenzen

Ob er im Falle zweier konkreter Angebote eher den FC Bayern oder eher den BVB als künftige Vereinsstation präferieren würde, ließ das Abwehr-Talent ebenfalls offen.

"Wenn sich andere erfolgreiche Klubs – ob national oder international – für mich interessieren, ist das reizvoll. Genauso wie es vor vier Jahren für mich extrem reizvoll war, in Freiburg zu unterschreiben", sagte Schlotterbeck, der im letzten Herbst zum ersten Mal von Bundestrainer Hansi Flick zur A-Nationalmannschaft eingeladen wurde.

Beim SC Freiburg steht der 1,91-m-Mann noch bis 2023 unter Vertrag. In der laufenden Saison hat er für den SC Freiburg 22 Pflichtspiele bestritten, allesamt von Anfang an.