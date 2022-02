Coutinho-Verwandlung: Barca reibt sich die Augen

Nick Potts via www.imago-images.de

Philippe Coutinho jubelt sich den Frust von der Seele

Philippe Coutinho hat der Fußball-Bundesliga sein Können unter Beweis gestellt, als er in der Saison 2019/20 an den FC Bayern ausgeliehen war. Im Trikot des FC Barcelona war von seiner Fußballkunst indes nur selten etwas zu sehen. Umso verwunderter sind die Spanier nun über dessen Auftritte im Trikot von Aston Villa. Doch Barca kommt der Aufschwung recht gelegen.

Der FC Barcelona ist seinen Großverdiener Philippe Coutinho in der zurückliegenden Winter-Transferperiode an Aston Villa losgeworden. Bis zum Saisonende wird der Brasilianer an die Engländer ausgeliehen, die "Villians" besitzen zudem eine Kaufoption in Höhe von 40 Millionen Euro.

Nicht wenige Fans in Birmingham dürften sich eine feste Verpflichtung des 29-Jährigen derzeit sehnlichst wünschen, überzeugte er seit seinem Wechsel doch mit starken Leistungen. Seitdem er auf der Insel kickt, lieferte er zwei Tore und zwei Vorlagen in der Premier League.

Beim jüngsten 3:3 gegen Leicester City war er an allen drei Treffern unmittelbar beteiligt und brillierte mit jeder Menge Spielwitz. Obendrein gelang ihm jüngst auch für die brasilianische Nationalmannschaft ein sehenswertes Tor in der WM-Qualifikation.

Für Haaland: Barcelona hofft auf die Coutinho-Millionen

Angesichts dieser Verwandlung reibt man sich in Katalonien derzeit ein wenig die Augen. Für Barca kam Coutinho in der laufenden Spielzeit auf zwölf LaLiga-Einsätze, in denen er zwei Tore beisteuerte. Seine recht magere Ausbeute von 25 Toren im Barca-Trikot seit seinem 135-Millionen-Euro-Wechsel im Winter 2018 tut sein Übriges.

Dennoch weint man dem Offensivspieler laut der spanischen Zeitung "Sport" keine Träne nach. Im Gegenteil, Barca sei erfreut darüber, dass das Sorgenkind groß aufspielt.

Letztlich hofft der finanziell angeschlagene Klub darauf, dass Aston Villa zum Saisonende die 40 Millionen Euro in die Kassen spült, die nicht zuletzt in einen Transfer von Borussia Dortmunds Erling Haaland fließen sollen.

Die Barca-Bosse seien dennoch skeptisch, dass der englische Klub die Klausel zieht und wären sogar angeblich zu Verhandlungen und Zugeständnissen bereit, um Coutinho endgültig von der Gehaltsliste zu bekommen. Demnach sei man auch mit einer Ablösesumme von 25 bis 30 Millionen Euro zufrieden.