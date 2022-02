Frankfurt wildert offenbar beim FC Bayern - BVB ausgestochen?

Germann/ Eibner-Pressefoto via www.imago-images.de

Marcel Wenig zieht es wohl vom FC Bayern zu Eintracht Frankfurt

Eintracht Frankfurt lotst zur kommenden Saison offenbar ein vielversprechendes Talent des FC Bayern an den Main - und sticht dabei angeblich unter anderem auch den BVB aus.

Vor siebeneinhalb Jahren meldete Eintracht Frankfurt seine U23 vom Spielbetrieb ab, auch aus wirtschaftlichen Gründen. Zur Saison 2022/2023 folgt die Rolle rückwärts. Dann startet doch wieder eine zweite Mannschaft der SGE, dem Willen des Klubs nach in der Hessenliga.

Ein entsprechender Antrag liegt dem Hessischen Fußball-Verband vor. Ende Februar soll eine Entscheidung fallen, ob diesem stattgegeben wird.

"Für unsere weitere strategische Ausrichtung im Nachwuchsbereich und als Übergang zur Profimannschaft ist es wichtig, einen starken Unterbau zu haben", erklärte Sportvorstand Markus Krösche. Man verspreche sich von der neuen U23 "Spiel- und Wettkampfpraxis auf höchstmöglichem Niveau" für die jungen Frankfurter Talente.

Eintracht Frankfurt: Talent des FC Bayern als wichtiger Baustein

Ein zentraler Baustein der neuen Eintracht-U23 soll ein Spieler aus dem Nachwuchs des FC Bayern werden: Marcel Wenig.

Mit dem 17 Jahre alten Mittelfeldspieler sollen sich die Frankfurter laut "Sport1" über einen Wechsel einig sein. Es gebe bereits ein Agreement zwischen Wenig und der Eintracht, heißt es. Dieses tritt demnach in Kraft, wenn die zweite Mannschaft die Spielerlaubnis erhalte.

Den FC Bayern soll der Youngster bereits vor Wochen über seinen bevorstehenden Abgang informiert haben. Da Wenigs Vertrag in München ausläuft, wird keine Ablösesumme für ihn fällig.

Über ein Frankfurter Interesse am Noch-Münchner hatte zuletzt auch "Sport Bild" berichtet.

BVB geht offenbar leer aus

"Sport1" zufolge soll Wenig die neue Frankfurter U23 möglichst zeitnah zum Aufstieg bis in die Regionalliga Südwest führen und anschließend den Sprung zu den Profis schaffen.

Eintracht Frankfurt hat sich im Werben um den gebürtigen Nürnberger wohl gegen namhafte Konkurrenz durchgesetzt: Mehrere andere Bundesligisten, darunter der BVB, sollen sich ebenfalls um das Talent bemüht haben.

Beim FC Bayern war Wenig zuletzt sowohl in der Regionalliga-Reserve als auch in der U19 zum Einsatz gekommen. Zudem hatte er in der Saisonvorbereitung unter Julian Nagelsmann im Profi-Team mittrainiert.