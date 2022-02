Bericht: "Es grummelt" bei Lewandowski

Frank Hoermann/SVEN SIMON via www.imago-images.de

Robert Lewandowski soll beim FC Bayern nicht mit allem einverstanden sein

Dass Robert Lewandowski zu den besten Angreifern der Fußball-Geschichte zählt, steht außer Frage. Dass der FC Bayern den Polen trotz seiner 33 Jahre nur zu gerne weiter in seinen Reihen wissen will, kann man von der Säbener Straße regelmäßig vernehmen. Nicht zum ersten Mal kursieren allerdings Gerüchte, Lewandowski selbst sei in München nicht vollkommen happy.

"Es grummelt" bei Robert Lewandowski, enthüllte "Bild"-Fußballchef Christian Falk am Sonntag im Fußball-Talk "Sky90". Stein des Anstoßes ist demnach die Taktik von Trainer Julian Nagelsmann, die dem Torjäger weiterhin nicht vollends zusagen soll.

Überraschend kommt diese Bewertung freilich nicht. Bereits im November 2021 prangerte Lewandowski öffentlich an: "Bei Bayern war es für mich in letzter Zeit nicht einfach, Situationen für ein Tor oder einen Platz auf dem Feld zu finden. Wenn man mit sechs Offensivspielern spielt und die Gegner sehr defensiv sind, ist das für einen Stürmer nicht leicht."

Eine Aussage, in deren Folge Nagelsmann damals laut "Sport Bild" den direkten Austausch mit Lewandowski gesucht haben soll. Der junge Trainer sei bemüht, Lewandowski "bei Laune zu halten", hieß es damals.

Falks Behauptungen legen nun allerdings nahe, dass das nicht so ganz gelungen ist.

FC Bayern oder doch eine neue Herausforderung?

Aufgekocht wird die vermeintliche Unzufriedenheit des amtierenden Weltfußballers auch, da Lewandowskis Vertrag beim FC Bayern im Sommer 2023 ausläuft, Gespräche somit in Kürze auf der Agenda stehen werden. Nicht selten wird aber auch gemutmaßt, der Routinier könne noch einmal eine neue Herausforderung bei einem Top-Klub außerhalb Deutschlands anstreben. Vor allem Real Madrid gilt seit Jahren als interessiert.

Lewandowski selbst betonte zudem, dass er sich noch einige Jahre auf allerhöchstem Niveau sieht. "So wie ich mich fühle, kann ich mindestens noch vier Jahre auf Top-Niveau spielen", erklärte der Torjäger kurz nach Saisonbeginn. Ein Vorhaben, das auch in München möglich scheint. "Ich würde mich freuen, wenn er seine Karriere bei uns beenden würde", betonte Bayern-Präsident Herbert Hainer unlängst gegen "Bild am Sonntag".