RB reagiert auf Kritik von Bayern-Fans

Die Fans des FC Bayern mussten in Salzburg ordentlich in die Tasche greifen

Die Fans des FC Bayern haben sich nach dem Achtelfinal-Hinspiel der Champions League bei RB Salzburg über zu hohe Ticketpreise beschwert. Nun reagierte der österreichische Serienmeister.

Die Red Bull Arena in Salzburg war im Achtelfinal-Hinspiel der Königsklasse gegen Titelspirant FC Bayern bis auf jeden Platz belegt. Zu internationalen Spielen dürfen 29.520 Zuschauer in die Heimstätte der "Roten Bullen", auch zahlreiche Auswärtsfans des FC Bayern hatten die kurze Anreise angetreten, um ihre Mannschaft anzufeuern. Am Ende stand ein 1:1 (0:1) auf der Anzeigetafel.

Allerdings mussten die Fans aus München ziemlich ich die Tasche greifen, um eine Eintrittskarte für das Champions-League-Spiel zu bekommen - und zwar das Doppelte, was Heimfans berappen musste. "Heimfans 30 €, Auswärtsfans 59+1 €, UEFA-Regularien: nicht einen Pfennig wert", war in Englisch etwa auf einem Banner des Bayern-Anhangs während des Spiels zu lesen.

Im Nachgang hatte die Vereinigung aktiver Bayern-Fans "Club Nr. 12" auf ihrer Internetseite angeprangert, dass in Salzburg eine "regelunkonforme Preisgestaltung" vorlag. Nun fordert man eine teilweise Rückerstattung der Preise. Hintergrund ist: Die UEFA hat festgelegt, dass von Gästefans nicht mehr Geld für ein Ticket verlangt werden darf als von den Heimzuschauern in einer vergleichbaren Kategorie.

Verstößt auch der FC Bayern gegen die UEFA-Regularien?

Die Vereinigung teilte zudem mit, dass man schon mehrfach in der Vergangenheit in ähnlichen Fällen nachträglich eine Teil-Rückerstattung erkämpfen musste. "Wir sind es leid, nach zwei Jahren Pandemie wieder bei Null anfangen zu müssen und uns immer wieder mit Selbstverständlichkeiten auseinandersetzen zu müssen, wenn eine faire Eintrittskartenpreisgestaltung unterlaufen wird", heißt es in der Mitteilung.

Auf Anfrage des "kicker" äußerte sich nun auch RB Salzburg, der Klub bestätigte einen derzeit laufenden "Prozess" mit der UEFA. Die Preisgestaltung erfolgte gleichwohl "in enger Abstimmung mit dem FC Bayern", so der Bundesligist aus Österreich: "Die 60 Euro betrafen auch nur den unteren Rang im Gästesektor, und es ist mit dem FC Bayern abgestimmt, dass das Ticket-Pricing beim Rückspiel in München genauso gestaltet werden wird."

Sollte dies der Fall sein, würde auch der FC Bayern zum Leidwesen der Gästefans gegen die UEFA-Regularien verstoßen. Das Rückspiel findet am 8. März in der Allianz Arena statt.