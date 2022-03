Funkel auf Schalke wohl aus dem Rennen

via www.imago-images.de

Friedhelm Funkel wird wohl nicht neue Trainer des FC Schalke 04

Nur wenige Stunden nach der Entlassung von Dimitrios Grammozis machten rund um den FC Schalke 04 die Namen möglicher Nachfolger die Runde - darunter auch die zwei ehemaliger Coaches des BVB.

Lediglich neun Spieltage bleiben dem FC Schalke, um den Rückstand auf die Spitzenteams der 2. Bundesliga noch aufzuholen und so den direkten Wiederaufstieg in die Bundesliga zu schaffen. Keine Frage - wer auch immer den am Sonntag freigestellten Dimitrios Grammozis als Trainer beerben wird, muss sofort liefern.

Die unter anderem von "Bild" ins Gespräch gebrachte Lösung mit einem Routinier wie Friedhelm Funkel (68) oder Uwe Neuhaus (62) wird es dem "kicker" zufolge aber nicht geben.

Zwei Ex-BVB-Coaches gehandelt

Stattdessen nennt die "WAZ" mit Thomas Letsch (Vitesse Arnheim), Bartosch Gaul (U23 von Mainz 05) und Kosta Runjaic (Pogon Stettin) drei eher wenig namhafte externe Optionen. S04-Sportdirektor Rouven Schröder schätze alle drei, heißt es.

Gehandelt werden auf Schalke mit Daniel Farke und Hannes Wolf zudem zwei Trainer-Kandidaten mit BVB-Vergangenheit. Beide arbeiteten beim Schalker Erzrivalen im Nachwuchsbereich. Markus Gisdol könnte ebenfalls ein Thema werden.

Mehr dazu: Diese Trainer könnten Grammozis beim FC Schalke ersetzen

FC Schalke 04: Kein Kontakt zu Funkel und Neuhaus?

Funkel und Neuhaus schienen sich am Sonntag unmittelbar nach dem Grammozis-Aus als Favoriten bei der Trainersuche herauszukristallisieren. Mehrere Medien berichteten inzwischen aber übereinstimmend, dass es keinen Kontakt zu beiden gebe.

Der zuvor noch als Außenseiterkandidat gehandelte Bruno Labbadia steht Schalke nach "WAZ"-Informationen nicht zur Verfügung.

Denkbar ist allerdings auch eine interne Lösung. Co-Trainer Mike Büskens oder U17-Coach Onur Cinel könnten kurzfristig als Grammozis-Nachfolger einspringen.