Matthäus: FC Bayern nur CL-Favorit, "wenn ..."

IMAGO/Wolfgang Frank/Eibner-Pressefoto

Spricht über die Titelchancen des FC Bayern in der Champions-League: Lothar Matthäus

Rekord-Nationalspieler Lothar Matthäus traut dem FC Bayern zwar den Titel in der Champions League zu, nennt aber eine wichtige Bedingung für den großen Wurf.

Die Zufriedenheit beim FC Bayern war groß. Nach holprigen Leistungen zuletzt und dem mageren 1:1 im Hinspiel glich das 7:1-Schützenfest im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League gegen RB Salzburg einem Befreiungsschlag.

Von einem "Statement und Ausrufezeichen" sprach dementsprechend auch Kapitän Manuel Neuer, der nach mehrwöchiger Verletzungspause sein Comeback feierte. Trainer Julian Nagelsmann lobte "Gier und Energie" seiner Schützlinge.

Der Kantersieg des FC Bayern sei "beängstigend", schrieb das spanische Sportblatt "as".

FC Bayern braucht "von der Bank auch Qualität"

"Sky"-Experte Lothar Matthäus wollte nach der Machtdemonstration gegen die im ersten Duell so aufmüpfigen Salzburger jedoch nicht vorbehaltlos in die allgemeinen Lobeshymnen einstimmen. "

"Man braucht insgesamt einen guten Kader. Auch eine Bank, die heute nicht so besetzt war, wie man sich das als Trainer wünscht. Als Trainer willst du auch für den Sturm einen nachlegen können, weil es geht ja nicht immer 7:1 aus. Da brauchst du von der Bank auch Qualität", mahnte der Weltmeister von 1990.

"Die ersten 14, 15 Spieler, die passen auf höchstem Niveau", ergänzte Matthäus. Julian Nagelsmann habe jedoch nicht viele Möglichkeiten gehabt, nachzulegen "und zwar Spieler, die dir im Spiel auch helfen", erklärte Matthäus. "Nicht nur wie heute junge Spieler, Die helfen dir nicht gegen Chelsea, gegen Liverpool oder Manchester City."

Lothar Matthäus: "Wenn der FC Bayern ..."

Der FC Bayern brauche Spieler wie Leon Goretzka oder Alphonso Davies, führte der 60-Jährige aus. "Dayot Upamecano sollte in Form kommen, Lucas Lucas Hernández sollte dir Form bringen, die man von ihm erwartet. Dann ist der Titel in der Champions League drin. Aber wehe, es sind Verletzte da oder zwei, drei Spieler nicht in der Verfassung, die man sich wünscht. Dann wird's nichts."

Matthäus betonte: "Wenn der FC Bayern in den nächsten sechs, acht Wochen von größeren Verletzungsproblemen verschont bleibt, dann traue ich der Mannschaft die Champions League zu."