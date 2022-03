Neuer Job für Schalke-Legende Huntelaar

via www.imago-images.de

Schalke-Ikone Klaas-Jan Huntelaar heuert bei Ajax an

Insgesamt 249 Pflichtspiele betritt Klaas-Jan Huntelaar in seiner Karriere für den FC Schalke 04. Auch nach seiner aktiven Laufbahn bleibt der Niederländer dem Fußball treu. Der ehemalige Torjäger wird Mitglied im Management von Ajax Amsterdam.

Im vergangenen Sommer stieg Klaas-Jan Huntelaar mit dem FC Schalke 04 aus der Bundesliga ab, nun hat der 38-Jährige einen neuen Job. Wie Ajax Amsterdam am Sonntag bestätigte, rückt der Ex-Angreifer in das Management des niederländischen Meisters.

"Ajax ist mit Klaas-Jan seit seinem Wechsel zu Schalke in Kontakt geblieben. Wir wussten von seinen Interessen und seinen Ambitionen, in Zukunft Technischer Direktor bei einem Profiverein zu werden", äußerte sich Geschäftsführer Edwin van der Sar in der Pressemitteilung des Klubs.

Huntelaar soll ab sofort den Technischen Direktor Gerry Hamstra unterstützen. Damit reagiert Ajax Amsterdam auch auf das Aus von Marc Overmars. Der ehemalige Sportchef musste den Verein im Februar verlassen, nachdem Berichte über sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz an das Tageslicht gelangt waren.

Sexismus-Skandal bei Ajax Amsterdam

Laut "NRC Handelsblad" schickte Overmars zahlreichen Ajax-Mitarbeiterinnen Bilder von seinen Genitalien sowie anzügliche Textnachrichten. Dagegen wehren konnten sich die Betroffenen nicht. Innerhalb des Vereins wurde der 48-Jährige sogar angeblich als "geiler Cousin" bezeichnet.

Seit Overmars' Abschied hat Ajax Amsterdam bislang noch keinen Nachfolger präsentiert. Trotz der Einstellung Huntelaars, möchte sich der Tabellenführer der Eredivisie weiterhin nach einem neuen Sportdirektor umsehen.

Der Ex-Schalker erhält bei Ajax Amsterdam einen Vertrag bis 2024. Bereits in seiner aktiven Karriere war Huntelaar für den 35-fachen niederländischen Meister aktiv. Dabei erzielte er in 257 Pflichtspielen insgesamt 158 Tore.