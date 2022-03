Ibrahimovic führt Schweden-Kader an - auch Hrgota dabei

Mutsu Kawamori via www.imago-images.de

Mit Zlatan Ibrahimovic greift Schweden nach dem WM-Ticket

Mit Zlatan Ibrahimovic und Emil Forsberg greift die schwedische Nationalmannschaft nach dem WM-Ticket. Die beiden Stars führen das Aufgebot der Skandinavier in der finalen Playoff-Runde an.

Der EM-Achtelfinalist trifft am 24. März zunächst auf Tschechien, der Sieger dieses Duells kämpft fünf Tage später gegen Polen mit Stürmerstar Robert Lewandowski um das Ticket für die Winter-WM in Katar (21. November bis 18. Dezember).

Neben Forsberg von RB Leipzig sind aus der Bundesliga auch Branimir Hrgota und Andreas Linde (beide Greuther Fürth) dabei.

🇸🇪TRUPPEN🇸🇪

Här är herrlandslags-truppen som ska spela i VM-playoffet! 🙌🔥



Är ni taggade på avgörandet!? 😃🔥 pic.twitter.com/Ls8Mq1BeEE — Svensk Fotboll (@svenskfotboll) 16. März 2022

Der 40-Jährige Ibrahimovic, der nach fünf Jahren Pause ins Team der Blagult zurückgekehrt war, steht vor seinen Länderspieleinsätzen Nummer 121 und 122.

Die schwedischen Verbands-Verantwortlichen hatten sich zuletzt über einen möglichen Wettbewerbsvorteil der Polen beschwert. "Das Vernünftigste und Fairste wäre auf sportlicher Ebene gewesen, wenn Polen im Halbfinale einen neuen Gegner bekommen hätte", hatte Generalsekretär Hakan Sjöstrand gesagt.

Polen war direkt in die letzte Playoff-Runde in Europa eingezogen, nachdem der Weltverband FIFA den vorgesehenen Auftaktgegner Russland aufgrund des Kriegs in der Ukraine ausgeschlossen hatte.