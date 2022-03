Matthäus: So lange sollte Bayern mit Star-Trio verlängern

IMAGO/Thomas Voelker

Neuer, Müller und Lewandowski (v.l.) sollen beim FC Bayern bleiben

Lothar Matthäus hat dem FC Bayern ans Herz gelegt, in der Diskussion um eine Verlängerung mit Robert Lewandowski auch Thomas Müller und Manuel Neuer nicht aus dem Blick zu verlieren. Was die Dauer der neuen Verträge angeht, hat der TV-Experte bestimmte Vorstellungen.

In seiner Kolumne bei "Sky" erklärte Matthäus, dass Müller und Neuer im Vergleich mit Top-Torjäger Lewandowski "nicht minder wichtig" seien. "Für die Bayern, die Liga, die Außendarstellung. Alle drei bringen immer noch Top-Leistungen", so der langjährige Bundesliga-Profi.

Die Verträge des Trios beim FC Bayern enden jeweils im Sommer 2023. Da die Routiniers nicht mehr die Jüngsten sind, kamen zuletzt auch Fragen danach auf, wie lange die Münchner eigentlich noch auf Müller (wird Ende des Jahres 33), Lewandowski (wird im Herbst 34) und Neuer (wird in Kürze 36) setzen sollten.

Klub-intern gibt es eigentlich eine Richtlinie, mit Spielern in diesem Alter nur noch für ein Jahr zu verlängern. Es scheint jedoch denkbar, dass beim Dreigestirn eine Ausnahme gemacht wird. Matthäus jedenfalls hat eine vielsagende wie uneindeutige Empfehlung:

"Ich würde so lange mit ihnen verlängern, wie man ihnen die aktuelle Performance auf solchem Niveau zutraut", deutete der TV-Experte an, dass das Alter nicht zwingend eine Rolle spielen sollte, unabhängig davon, dass ihm bewusst sei, dass der Verein langfristig auch die Umstrukturierung des Kaders planen müsse.

Für Matthäus sprichts nichts dagegen, sofort Nägel mit Köpfen zu machen und nicht mehr länger zu warten. "Die Spieler haben noch 15, 16 Monate Vertrag und sind fit oder selten verletzt. Vor allem Lewandowski", betonte der 60-Jährige. "Robert trifft am Fließband und ich sehe keinen Grund, nicht jetzt und so zügig wie möglich mit ihm zu verlängern. Außer man ist der Meinung, jetzt schon die Weichen für viele Jahre zu stellen."

Matthäus: Lewandowski soll Karriere beim FC Bayern beenden

Hiermit spielte Matthäus auf die immer wieder aufkommenden Gerüchte um einen möglichen Transfer von BVB-Shootingstar Erling Haaland an. Da dieser aber ohnehin eher zu einem Wechsel zu Real Madrid oder Manchester City tendiere - und wohl für die Münchner auch nicht zu bezahlen wäre - sieht Matthäus keinen anderen Stürmer mit Lewandowski auf Augenhöhe.

"Er ist der Beste in Europa und auf der ganzen Welt", führte der TV-Experte aus und lobte den "guten Charakter" des Angreifers. "Er lässt sich in seinem Beruf von nichts beirren, ist nur fokussiert auf Erfolg und das finde ich klasse. Ich als Fan von ihm wünsche mir, dass er seine Karriere beim FC Bayern München beendet", so Matthäus.