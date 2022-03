Norwegen ergreift wegen Haaland extreme Maßnahmen

IMAGO/Ralf Treese/DeFodi Images

Erling Haaland wird den BVB im Sommer wohl verlassen

Die Deadline rückt näher: Schon in wenigen Wochen will BVB-Star Erling Haaland eine Entscheidung über seine Zukunft treffen und öffentlich kommunizieren. Zuletzt sprach vieles für einen Wechsel des Torjägers zu Manchester City, doch auch Real Madrid macht sich noch Hoffnungen auf eine Zusage. Aktuell weilt der 21-Jährige in seiner norwegischen Heimat beim Nationalteam, wo er aus Selbstschutz offenbar von der Öffentlichkeit abgeschirmt werden soll.

"Er ist wirklich ein Star, das ist nicht so einfach. Es ist gut für ihn, dass er nicht allzu viel liest", sagte BVB-Trainer Marco Rose vor wenigen Tagen über seinen Schützling Erling Haaland. Auch seinem Vereinscoach ist nicht entgangen, dass die Schlagzeilen rund um den Ausnahme-Stürmer immer wilder werden.

Hintergrund: Haaland, der im Januar 2020 von RB Salzburg nach Dortmund gewechselt war, kann den BVB in diesem Sommer dank einer Ausstiegsklausel für 75 Millionen Euro verlassen. Nahezu alle Spitzenvereine sollen sich um ihn bemühen, die besten Chancen werden dabei Manchester City und Real Madrid ausgerechnet.

Verband ergreift wegen BVB-Star Haaland extreme Maßnahmen

Seit Montag weilt Haaland in Oslo, wo er sich mit der norwegischen Nationalmannschaft auf die kommenden Testspiele gegen die Slowakei und Armenien vorbereitet. Im Zuge einer Pressekonferenz erklärte Auswahl-Coach Stale Solbakken nun, dass er seinem Top-Spieler in dieser Länderspiel-Pause mehr Zeit für sich geben will.

"Er wird bei dieser Zusammenkunft stärker als sonst abgeschirmt werden und soll etwas mehr Zeit für sich haben. Er steht vor einigen enorm wichtigen Entscheidungen", erläuterte Solbakken und ergänzte: "Man muss respektieren, dass ein Mensch in einer außergewöhnlichen Situation beschützt werden muss. Sonst wird ihm jedes Wort und jeder Satz im Mund umgedreht."

Umso bedachter sei Haaland nun darauf, was er öffentlich von sich gebe, verriet der frühere Köln-Trainer, der froh ist, seinen Leistungsträger überhaupt wieder im Team zu haben. Die beiden letzten Länderspiel-Phasen hatte der Linksfuß verletzungsbedingt verpasst.