Nächster Corona-Fall bei Werder Bremen

dpa

Werder-Torwart Michael Zetterer ist positiv auf das Coronavirus getestet worden

Ersatztorwart Michael Zetterer steht Werder Bremen im Heimspiel gegen den SV Sandhausen nicht zur Verfügung. Der 26 Jahre alte Torhüter wurde positiv auf das Coronavirus getestet, wie der Fußball-Zweitligist mitteilte.

Damit fehlt Zetterer in der Partie am Sonntag (13:30 Uhr/Sky). Der Vertreter von Jiri Pavlenka befindet sich bereits in häuslicher Isolation. Wer für Zetterer am Sonntag in den Kader nachrückt, ist noch offen.