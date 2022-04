Nkunku jagt Bundesliga-Rekord von Ex-BVB-Star

Moritz Mueller via www.imago-images.de

Christopher Nkunku (r.) und Jadon Sancho standen sich 2021 noch in der Bundesliga gegenüber

Christopher Nkunku spielt aktuell die beste Saison seiner Profi-Karriere. Für RB Leipzig ist der 24-Jährige zum herausragenden Vollstrecker vor dem gegnerischen Tor geworden, hat schon 27 Pflichtspieltreffer erzielt. In der Bundesliga kann er in Kürze einen Rekord von Ex-BVB-Star Jadon Sancho brechen.

Beim bockstarken Auftritt der Leipziger bei Borussia Dortmund, als die Sachsen am vergangenen Samstag verdient mit 4:1 gewannen, trat Nkunku wieder einmal als Torschütze in Erscheinung und traf zum zwischenzeitlichen 3:0 für seinen Farben.

Es war der insgesamt 16. Saisontreffer für den französischen Neu-Nationalspieler, der in der letzten Länderspielpause für den Weltmeister debütiert hatte und mittlerweile wertvoller als Paul Pogba oder Antoine Griezmann sein soll.

Neben seinen hervorragenden Abschlussqualitäten in der laufenden Saison tritt Nkunku aber nicht nur als Torschütze, sondern auch als Vorbereiter für die Leipziger in Erscheinung. Der offensive Mittelfeldspieler bringt es bereits auf 14 Assists, ist damit hinter Thomas Müller der beste Vorlagengeber in der Bundesliga.

RB Leipzig hat am Sonntag Hoffenheim zu Gast

Sollte Nkunku noch eine weitere direkte Vorlage liefern, hätte er eine Marke erreicht, die seit Beginn der entsprechenden Datenerfassung zur Saison 1988/1989 lediglich vom einstigen BVB-Star Jadon Sancho erreicht wurde.

Nur dem englischen Flügelstürmer ist es bisher gelungen, mindestens 15 Tore und 15 Vorlagen in einer Spielzeit zu erreichen. Im BVB-Trikot waren Sancho in der Saison 2019/2020 sogar satte 17 Treffer und 17 Assists gelungen.

Sechs Spieltage hat Nkunku noch Zeit, um diesen Top-Wert des zu Manchester United abgewanderten Sanchos zu egalisieren oder sogar zu toppen. Für RB Leipzig geht es am kommenden Sonntag mit dem Heimspiel gegen 1899 Hoffenheim weiter (ab 19:30 Uhr).