Hamann: BVB wird ohne Haaland besser sein

IMAGO/Mladen Lackovic

Erling Haaland wird den BVB wohl im Sommer verlassen

Der frühere Bundesliga-Spieler und heutige TV-Experte Dietmar Hamann glaubt, dass die Dominanz des FC Bayern in der hiesigen Liga den nächsten Jahren enden wird. Insbesondere Borussia Dortmund werde trotz des nahenden Verlustes ihres besten Torjägers einen Schritt nach vorn machen.

Was wäre Borussia Dortmund wohl in den letzten zweieinhalb Jahren ohne Erling Haaland gewesen? Recht sicher um ein paar Tore ärmer! Sagenhafte 82 Treffer hat der Norweger in seinen 86 Einsätzen für den BVB erzielt. Hinzu kommen noch 23 Vorlagen.

Doch der torgefährliche Angreifer befindet sich auf dem Sprung zu Manchester City oder Real Madrid. Im Sommer könnte der Transfer zu einem der beiden europäischen Schwergewichte vollzogen werden. Laut Dietmar Hamann müssen sich die BVB-Verantwortlichen aber keine Sorgen darum machen, danach nicht mehr wettbewerbsfähig zu sein. Im Gegenteil.

"Dortmund wird in der nächsten Saison besser sein, auch wenn Haaland weg ist", überraschte der 48-Jährige in der "Sport Bild" mit dem Blick auf 2022/23.

Den Grund für seinen Optimismus im Bezug auf die Schwarz-Gelben lieferte Hamann hinterher: "Wenn dort in der Innenverteidigung neben [Niklas, d.Red.] Süle noch [Nico] Schlotterbeck hinzustößt, ist das für mich wichtiger als ein Stürmer, der jede Saison 25 oder 30 Tore schießt."

Die Borussia werde schon einen Haaland-Ersatz finden, "der ebenfalls für 20 oder mehr Tore gut ist", erklärte Hamann weiter. Derzeit gilt der deutsche Nationalspieler Karim Adeyemi als wahrscheinlichster Nachfolger für den abwanderungswilligen BVB-Shootingstar, für den ein Interessent 75 bis 90 Millionen Euro berappen müsste, um seine Ausstiegsklausel zu aktivieren.

Hamann erwartet anderen Meister als FC Bayern

Am Ende wird die Dortmunder Borussia durch die Neuzugänge in der Abwehr deshalb insgesamt "besser aufgestellt sein", betonte Hamann und fügte mit Blick auf den FC Bayern an, der sich zuletzt zum zehnten Mal in Folge die Meisterschaft sicherte: "Ich kann mir durchaus vorstellen, dass wir nächste Saison oder in den nächsten Jahren andere Meister sehen und die Dominanz in München nicht so weitergeht."

Neben dem BVB ist für den TV-Experten und ehemaligen DFB-Kicker auch mit RB Leipzig zu rechnen.

"Sie spielen eine hervorragende Rückrunde, haben mit Christopher Nkunku einen Top-Spieler", lobte Hamann. Und selbst wenn dieses Ausnahme-Talent dem Ruf von Manchester United und Co. erliegt, dürften die Sachsen trotzdem ein Faktor um den Titel bleiben. "Falls sie Nkunku nicht halten können, gehe ich davon aus, dass RB schon einen Spieler in der Hinterhand hat."