Sieben Angebote! HSV-Star vor dem Abflug

IMAGO/Oliver Ruhnke

Manuel Wintzheimer (Nr. 19) wird den HSV verlassen

Der Vertrag von Manuel Wintzheimer beim Hamburger SV läuft im Sommer aus. Nach aktuellem Stand wird der Stürmer, der in seiner Zeit als Jugendspieler beim FC Bayern noch mit zahlreichen Toren überzeugte, wohl nicht beim HSV verlängern. Angebote hat Wintzheimer trotzdem jede Menge.

Als Teenager schoss Manuel Wintzheimer für den FC Bayern beinahe die Tornetze in der U19-Bundesliga Süd/Südwest kaputt. 26 Tore und sieben Vorlagen in 26 Spielen trug der frühere U21-Nationalspieler in seinem letzten Jahr in München bei. Doch auf seinem weiteren Weg wurde der heute 23-Jährige beim Hamburger SV nicht mehr glücklich.

Dort heuerte Wintzheimer im Sommer 2018 an, im gleichen Jahr, in dem er auch mit der Fritz-Walter Medaille in Bronze ausgezeichnet wurde, erzielte jedoch in 71 Einsätzen gerade einmal acht Treffer (15 Assists). Zwischenzeitlich war der Angreifer sogar an den VfL Bochum ausgeliehen, der vollständige Durchbruch gelang jedoch auch dort nicht.

In der laufenden Saison kommt Wintzheimer auf dem Papier auf beeindruckende 25 Zweitliga-Einsätze, bei genauerem Hinsehen offenbart sich jedoch, dass der Offensivmann meist nur in der Schlussphase eingewechselt wurde. 567 Spielminuten (zwei Tore, eine Vorlage) sind für den gebürtigen Arnsteiner und auch für die Hanseaten zu wenig.

Erst- und Zweitliga-Klubs mit Interesse für HSV-Profi Wintzheimer

Deshalb wird Wintzheimer seinen in wenigen Wochen endenden Vertrag beim HSV wohl auch nicht mehr verlängern. Trainer Tim Walter, der den 23-Jährigen auch in der U17 des FC Bayern betreute, setzt auf andere Spieler.

Wintzheimers Glück: Gleich sieben Klubs haben es laut "Bild" auf den ablösefreien Stürmer abgesehen. Genaue Namen nennt das Blatt nicht, es soll sich jedoch allein um fünf aktuelle deutsche Zweitligisten handeln. Daneben soll noch ein Interessent aus der italienischen Serie A sowie aus Hollands Elite-Liga Eredivise stammen.

Dem Offensivspieler sollen angeblich bereits unterschriftsreife Verträge vorliegen. Wie sich Wintzheimer entscheidet, ist aber wohl noch offen. Ein Ergebnis wird in der kommenden Woche erwartet.