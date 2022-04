FC Barcelona träumt offenbar von weiterem Bayern-Star

IMAGO/Laci Perenyi

FC Barcelona: Haben die Katalanen Interesse an Hernández vom FC Bayern?

Der FC Barcelona will seinen Kader mit einem großen Umbruch sanieren. Die Katalanen träumen unter anderem von einer Verpflichtung von Lucas Hernández. Xavi soll ein großer Fan des Innenverteidigers vom FC Bayern sein.

Die spanische "Sport" berichtet, dass die sportliche Leitung des FC Barcelona den Transfermarkt nach Spielern absucht, die den Wünschen von Cheftrainer Xavi Hernández entsprechen. Einer seiner Favoriten läuft für den FC Bayern auf: Lucas Hernández.

Der 26-jährige sei demnach schon länger ein Thema bei den Katalanen. Sein Name falle zwar immer wieder bei Barca, aber der Klub möchte sich keine Hoffnungen auf einen Transfer machen.

Den Verantwortlichen sei klar, dass Hernández, der noch bis 2024 an den deutschen Rekordmeister gebunden ist, finanziell kaum zu stemmen sei. Barcelona würde dennoch gerne abwarten, welche Bewegungen im Sommer auf dem Transfermarkt stattfinden und träumt wohl von einer kleinen Chance.

FC Barcelona: Hernández an La-Liga-Rückkehr interessiert?

Hernández ist auch aufgrund seiner Variabilität begehrt, da Barca nicht nur einen linksfüßigen Innenverteidiger, sondern auch Konkurrenz für Jordi Alba auf der Position des Linksverteidigers sucht.

Dass das Atlético-Eigengewächs sich eine Zukunft in der spanischen La Liga vorstellen kann, soll ebenfalls Hoffnung auf eine Zusammenarbeit machen. Ob das allerdings wirklich im kommenden Sommer der Fall sein könnte, ist mehr als fraglich. Der französische Weltmeister von 2018 soll beim FC Bayern die Abwehr anführen und langfristig bleiben.

Der FC Barcelona will in den kommenden Wochen die Beziehungen zum Bundesligisten ohnehin intensivieren. Nicht nur wegen Hernández, sondern vor allem wegen Robert Lewandowski, wie die "Sport" weiter berichtet. Auch Frenkie de Jong soll ein Name sein, der zwischen den beiden Teams ein Thema werden könnte.

In Barcelona sei bereits die Erkenntnis eingetreten, dass die Bayern in den Verhandlungen sehr hartnäckig sind. So könnte der Traum von Hernández einer bleiben und nicht zur Wirklichkeit werden.