Alexander Nübel spricht von Rückkehr zum FC Schalke 04

Stefan Matzke

Alexander Nübel (re.) hatte eine gute Zeit beim FC Schalke 04

Torwart Alexander Nübel, der derzeit vom FC Bayern an AS Monaco ausgeliehen ist, hat erklärt, dass er intensiv mit seinem Ex-Klub FC Schalke 04 im Aufstiegskampf der 2. Bundesliga mitfiebert und zudem verraten, dass er sich sogar ein Comeback bei den Königsblauen vorstellen kann.

Zwei Spieltage noch, spätestens dann könnte der FC Schalke 04 die direkte Rückkehr in die Fußball-Bundesliga feiern. Damit das große Ziel erreicht wird, drückt auch der frühere S04-Keeper Alexander Nübel alle Daumen. "Ich hoffe und bete, dass sie hochgehen und fiebere da enorm mit", sagte Nübel am Dienstag in einer Medienrunde.

"Die fünf Jahre waren prägend für mich", blickte Nübel zurück. Dass der Torwart das Kapitänsamt und danach auch noch seinen Stammplatz verlor, als er Ende 2019 seinen Entschluss verkündet hatte, sich im drauffolgenden Sommer dem FC Bayern anzuschließen und seinen Vertrag in Gelsenkirchen nicht mehr zu verlängern, ist für den heute 25-Jährigen kaum noch ein Thema.

"Der Abgang war ein bisschen schwierig und unschön, aber die positiven Emotionen und Erinnerungen bleiben bestehen", betonte Nübel. Kein Wunder also, dass sich der frühere U21-Nationalkeeper sogar eine Rückkehr an die alte Wirkungsstätte vorstellen kann.

Nübel: Ich liebe Schalke 04

Kurzfristig sei ein Wechsel zum FC Schalke 04 zwar unwahrscheinlich, so Nübel, aber: "Was in drei, vier Jahren oder am Ende meiner Karriere passiert, weiß ich nicht."

Für den gebürtigen Paderborner, der 53 Bundesliga-Spiele für den Revierklub absolvierte (16 Mal blieb er dabei ohne Gegentor) steht jedenfalls fest: "Klar, ich liebe den Verein."

Derzeit ist Nübel vom FC Bayern an AS Monaco ausgeliehen, nachdem er in seiner ersten Saison in München nichts an seinem Status als Nummer zwei hinter Nationalkeeper Manuel Neuer ändern konnte.

Mitte 2023 soll Nübel, dessen Vertrag beim deutschen Rekordmeister noch bis 2025 datiert, an die Säbener Straße zurückkehren. Ob es soweit kommt, ist jedoch noch völlig offen.