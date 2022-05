Ex-S04-Star fordert Rückkehr in Deutschlands Top 3

Seskimphoto via www.imago-images.de

Hamit Altintop spielte vier Jahre lang für den FC Schalke

Seit knapp drei Jahren arbeitet Hamit Altintop für den türkischen Fußballverband, war unter anderem an der Verpflichtung von Stefan Kuntz als neuem Nationaltrainer beteiligt. Zuvor hatte er in den 2000er- und 2010er-Jahren eine beeindruckende Profi-Karriere hingelegt, stand unter anderem beim FC Schalke, beim FC Bayern und Real Madrid unter Vertrag. Als gebürtiger Gelsenkirchener schlägt sein Herz weiterhin für die Königsblauen, denen er mittelfristig wieder den ganz großen Erfolg zutraut.

Dass der FC Schalke 04 nach 32 Spieltagen in der 2. Bundesliga tatsächlich den direkten Wiederaufstieg vor Augen hat, ist für den 39-Jährigen kein Zufallsprodukt: "Die Verantwortlichen um Peter Knäbel und Rouven Schröder haben die Situation hervorragend angenommen und machen einen guten Job. Schalke gehört einfach in die Bundesliga, der Aufstieg würde die Entwicklung beschleunigen und vieles vereinfachen", meinte Altintop im Gespräch mit "Sky".

Altintop vom Potenzial des FC Schalke 04 weiterhin überzeugt

Der 84-fache türkische Nationalspieler sei von der aktuellen Zweitliga-Tabelle mit S04 auf Platz eins nicht überrascht, da er wisse, "dass dieser Verein zu allem fähig ist - positiv wie negativ". "Mit der Arena und diesen fantastischen Fans, die ich ja auch erleben durfte, ist unglaublich viel möglich", betonte Altintop im Interview mit dem TV-Sender.

Für den einstigen Mittelfeldmann, der mit dem FC Bayern 2008 und 2010 Deutscher Meister wurde, steht fest, dass die Gelsenkirchener in naher Zukunft wieder ganz oben in Fußball-Deutschland anklopfen können.

"Falls Schalke aufsteigen sollte, muss sich der Klub in der Bundesliga erst einmal wieder etablieren. Aber ich finde, das Ziel mit diesem riesigen Potenzial muss in den nächsten zehn Jahren lauten, wieder in die Top drei zu kommen. Natürlich ist das ein langer Weg, aber das muss Schalkes langfristiges Ziel sein", machte Altintop deutlich, der einst als 21-Jähriger zu den Knappen gewechselt war und 113 Bundesliga-Spiele für S04 bestritt.