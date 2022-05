Ex-Bayern-Star glaubt an Lewandowski-Wechsel

IMAGO/Revierfoto

Wie lange trägt Robert Lewandowski noch das Trikot des FC Bayern?

Noch immer ist nicht klar, ob Robert Lewandowski auch in der kommenden Saison das Trikot des FC Bayern tragen wird. Ein ehemaliger Spieler des Rekordmeisters glaubt nicht daran. Große Sorgen um die Münchner macht er sich trotzdem nicht.

Kurz vor der Sommerpause ist das Thema Robert Lewandowski beim FC Bayern omnipräsent. Der Weltfußballer flirtet nach wie vor mit einem Abschied aus München. Dass Sportchef Hasan Salihamidzic einen Transfer des Polen im kommenden Sommer ausschloss, hat die Gerüchteküche nicht nachhaltig beruhigt.

Mit Hamit Altintop gibt es auch einen ehemaligen Spieler der Münchner, der an der Zukunft Lewandowskis an der Säbener Straße zweifelt. "Ich kann mir gut vorstellen, dass sie Lewandowski im Sommer abgeben", verriet Altintop gegenüber "Sky", dass er durchaus mit einem Transfer des Polen rechnet - Brazzos Ansage hin oder her.

Gleichzeitig ist Altintop aber überzeugt, dass der FC Bayern "mit Sicherheit schon ein, zwei gute Alternativen in der Hinterhand" haben wird. Wie diese Alternativen aussehen könnten, verrät der ehemalige Profi nicht.

Der FC Bayern ohne Lewandowski? Für Altintop nicht der worst case

Laut Altintop wäre ein Abgang des Superstars für den FC Bayern nicht der worst case. "Ich war schon immer ein Befürworter von neuen, hungrigen Spielern, die dann die Aufgabe erfüllen können", sprach er sich für einen Umbruch im Münchner Sturm aus. Wie konkret die Planungen der Verantwortlichen aussehen, wisse er jedoch nicht, gab der heute 39-Jährige zu.

Ein Wechsel Lewandowskis wird nach wie vor intensiv diskutiert. Der Pole soll mit einem Engagement beim FC Barcelona liebäugeln, der FC Bayern würde ihn hingegen gerne halten. Ob die Münchner tatsächlich ohne Vertragsverlängerung mit dem Stürmer in die Saison 2022/23 gehen, kann nur spekuliert werden. In diesem Fall droht dem Klub im Sommer 2023 ein ablösefreier Abgang des Weltfußballers.