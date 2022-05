Salihamidzic bastelt angeblich an Transfer-Hammer

IMAGO/Jürgen Kessler

Hasan Salihamidzic vom FC Bayern hat "kreative Ideen" für Neuzugänge

Der deutsche Fußball-Serienmeister FC Bayern denkt einem Medienbericht zufolge über einen Mega-Transfer nach. Ins Visier geraten ist angeblich kein Geringerer als Sadio Mané vom FC Liverpool.

Sadio Mané ist der Wunschspieler von Bayern-Sportvorstand Hasan Salihamidzic, das berichtet "Sky". Der FC Bayern denke ernsthaft darüber nach, den Angreifer des FC Liverpool bald unter Vertrag zu nehmen, heißt es in der Show "Transfer-Update".

Der 30-Jährige besitzt beim Klub um Teammanager Jürgen Klopp nur noch einen Vertrag bis 2023. Da bei den Reds zuletzt eher die Verlängerung mit Stürmerkollege Mohamed Salah Priorität hatte, soll Mané seinerseits mit einem Abschied liebäugeln.

Konkrete Verhandlungen zwischen Bayern München und Liverpool sollen bislang noch nicht stattgefunden haben. Allerdings habe sich Hasan Salihamidzic jüngst mit Sadio Manés Berater Björn Bezemer getroffen. Beide sollen auf Salihamidzics umstrittener Mallorca-Reise zusammengekommen sein, dabei sei auch der Liverpool-Angreifer thematisiert worden.

Spektakulärer Tausch zwischen FC Bayern und FC Liverpool?

Klar ist: Der FC Liverpool dürfte seinen Superstar nicht ohne Weiteres ziehen lassen. Sadio Mané gilt im Team von Jürgen Klopp zu den absoluten Leistungsträgern. In bislang 264 Einsätzen für die Reds lieferte der 86-fache Nationalspieler 117 Tore und 47 Vorlagen, allein in der laufenden Spielzeit kommt er wettbewerbsübergreifend auf 20 Tore und vier Vorlagen.

Ins Zentrum der Gedankenspiele von Salihamidzic dürfte er vor allem wegen der weiter unsicheren Zukunft von Angreifer Serge Gnabry gerückt sein. Die Vertragsgespräche mit dem deutschen Nationalspieler, der bis 2023 an die Münchner gebunden ist, stocken Medienberichten seit geraumer Zeit. Eine Einigung ist laut "Sky" aktuell nicht in Sicht.

Vielmehr deute sich eine baldige Trennung an, damit der FC Bayern für den Angreifer noch eine Ablösesumme generieren kann. Eine weitere Möglichkeit laut dem Bericht: Ein Tauschgeschäft mit Sadio Mané und dem FC Liverpool. Dieses Szenario werde in den Überlegungen der Bayern zumindest nicht ausgeschlossen, so "Sky".

Der Bayern-Boss hatte nach der Partie des FC Bayern gegen den VfB Stuttgart (2:2) nicht ausschließen wollen, dass der Klub in diesem Sommer einen Transfer-Hammer verkünden wird: "Lasst euch überraschen. Wir müssen schauen, was möglich ist und was nicht. Wir haben kreative Ideen."