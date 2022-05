Schalke verpflichtet Leihspieler fest

IMAGO/Eibner-Pressefoto

Marvin Pieringer (l.) bleibt Schalker

Nach der feststehenden Rückkehr in die Bundesliga treibt der FC Schalke 04 seine Kaderplanung munter voran. Wie S04 am Freitagmittag bekannt gab, wird ein weiterer Leihspieler auch über das Saisonende hinaus in Gelsenkirchen angestellt sein.

Nach Linksverteidiger Thomas Ouwejan bleibt dem FC Schalke 04 auch Angreifer Marvin Pieringer langfristig erhalten. Der 22-Jährige war im vergangenen Sommer auf Leihbasis vom SC Freiburg ins Ruhrgebiet gewechselt.

Über die Ablösemodalitäten machte Schalke 04 in seiner Mitteilung keinerlei Angaben. Der Vertrag von Pieringer besitzt bei S04 nun eine Gültigkeit bis 2024.

Wie "Bild" berichtet hatte, erfolgte die Fest-Verpflichtung aufgrund der erreichten Mindestanzahl an Spielen automatisch. Diese Vereinbarung sollen Freiburg und Schalke im Leihvertrag festgehalten haben. Allein die Höhe der Ablösesumme sei variabel und hänge davon ab, ob die Königsblauen aufsteigen oder ein weiteres Jahr zweitklassig bleiben. Mindestens, so das Blatt, werden 500.000 Euro fällig.

Schröder verweist auf Pieringers Potenzial

Sportdirektor Rouven Schröder freute sich nun darüber, Pieringer als festen Bestandteil der Schalker Mannschaft zu begrüßen: "Marvin ist im vergangenen Sommer mit großem Potential ein Teil unseres neuformierten Kaders geworden und hat in den vergangenen neun Monaten bereits mehrfach bewiesen, dass er ein torgefährlicher Spieler sein kann."

In insgesamt 26 Pflichtspielen gelangen dem Rechtsfuß zwei Tore und zwei Vorlagen. "Er ist noch jung und arbeitet hart daran, sich stetig weiterzuentwickeln. Dabei wollen wir ihn unterstützen", so Schröder außerdem.

Pieringer zeigte sich seinerseits begeistert über seinen neuen Schalke-Vertrag: "Schalke ist Fußball pur und ich bin

überzeugt davon, dass ich in diesem Umfeld die beste Entwicklung nehmen kann. Ich bin den Verantwortlichen des

S04 dankbar, dass wir auch über diese Saison hinaus den gemeinsamen Weg weitergehen."