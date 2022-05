Offiziell: ManCity-Juwel unterschreibt beim BVB

Martin Rickett via www.imago-images.de

Jayden Braaf wechselt zum BVB

In atemberaubendem Tempo treibt der BVB seine Personalplanungen für die Saison 2022/2023 voran. Nun haben die Dortmunder bereits ihren siebten (!) Neuzugang unter Dach und Fach gebracht.

Sechs neue Spieler hat die Borussia schon fest verpflichtet (Niklas Süle, Nico Schlotterbeck, Salih Özcan, Karim Adeyemi, Alexander Meyer und Marcel Lotka) - eigentlich könnten die BVB-Verantwortlichen also mal den Fuß vom Gaspedal nehmen, schließlich sind viele Kader-Baustellen bereits frühzeitig behoben.

Doch die Westfalen verschwenden keine Gedanken an eine Pause und haben schon den nächsten Deal eingetütet: Wie am Freitag bekannt wurde, wechselt das niederländische Offensiv-Juwel Jayden Braaf nach Dortmund.

Der Teenager kommt ablösefrei von Manchester City und unterschreibt bis 2025.

Kehl verrät: Darum wollte der BVB Braaf unbedingt

Braaf gilt als eines der größten Außenbahn-Talente Europas, laborierte zuletzt aber länger an einer Knieverletzung. Für die Profis von ManCity durfte er nie ran.

"Jayden, dessen Entwicklung wir schon seit Jahren intensiv beobachten, hat in der Vergangenheit gezeigt, dass er mit seinem Tempo und Talent ein Unterschiedsspieler sein kann. Nach über einem Jahr Verletzungspause wird er jetzt aber sicher Zeit benötigen, um zu alter Stärke zurückzufinden und sich im Herrenfußball voll zu etablieren. Diese Zeit wollen wir ihm geben und ihn behutsam heranführen", erklärte der künftige BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl.

In der Vergangenheit waren auch Bayer Leverkusen und Borussia Mönchengladbach an dem gebürtig aus Amsterdam stammenden Angreifer dran. "Wenn Jayden die vor ihm liegende Phase meistert und klar bleibt, haben wir in ihm ein großes Talent an Bord", betonte Kehl.