Gladbach zieht wohl Vertragsklausel bei Stürmer

Weis/TEAM2sportphoto via www.imago-images.de

Ihre Gladbach-Verträge laufen 2023 aus: Thuram, Embolo und Plea (v. l. n. r.)

Gladbach-Sportdirektor Roland Virkus steht ein schwieriger Sommer bevor. Viele Verträge von Leistungsträgern laufen nur noch ein Jahr, was den Kader-Umbruch komplizierter macht. Zumindest bei einem Stürmer herrscht nun offenbar Klarheit.

In einer insgesamt ziemlich verkorksten Saison war die immense Leistungssteigerung von Breel Embolo im Endspurt der Spielzeit noch eines der wenigen Highlights für Borussia Mönchengladbach.

Der Schweizer Nationalspieler erzielte allein in den letzten acht Partien sechs Treffer und bereitete noch zwei weitere Tore vor. Damit bewahrte der 25-jährige Stürmer die Fohlen noch davor, in den Abstiegskampf zu geraten.

Obwohl Embolos Kontrakt im nächsten Jahr ausläuft, ist die Vertragssituation für die Verantwortlichen kein Problem, denn wie die "Bild" berichtet, soll Gladbach eine Option besitzen, um den Schweizer ein weiteres Jahr am Niederrhein zu behalten. Der Verein soll von dieser auch Gebrauch nehmen wollen, heißt es weiter.

Damit würde Gladbach viel Druck aus der Situation herausnehmen, da ein Verkauf in diesem Sommer nicht mehr zwingend notwendig wäre, um noch eine Ablöse für Embolo einzustreichen. Stattdessen könnte der Klub den Schweizer auch im kommenden Sommer noch verkaufen.

Gladbach: Viele Baustellen für Virkus

So kann sich Sportdirektor Roland Virkus auf die anderen reichlichen Baustellen konzentrieren. Nachdem Matthias Ginter den Verein bereits ablösefrei verließ, wollen die Fohlen unbedingt vermeiden, dass dies noch bei anderen Profis passiert. In diesem Sommer heißt es also bei etlichen Leistungsträger: Verlängerung oder Verkauf. Das betrifft unter anderem Yann Sommer, Jonas Hofmann, Lars Stindl, Christoph Kramer, Ramy Bensebaini, Alassane Plea und Marcus Thuram.

Die beiden französischen Sturmpartner von Embolo stehen bereits zum Verkauf, da eine Verlängerung ausgeschlossen werden kann.