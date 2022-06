BVB holt Zweitliga-Verteidiger

IMAGO/Sportfoto Zink / Wolfgang Zink

Mario Suver wechselt vom 1. FC Nürnberg zum BVB II

Nachdem er am Ende der Saison 2020/21 sein Profidebüt beim 1. FC Nürnberg gab, absolvierte Mario Suver in der abgelaufenen Spielzeit immerhin 13 weitere Pflichtspiele für die Club-Profis. Seine Karriere setzt der Abwehrspieler nun allerdings beim BVB II in der 3. Liga fort.

"Mario sieht die Chance, sich bei uns gut weiterzuentwickeln. Seine Zweikampfhärte sollte uns gut tun. Wir erhoffen uns von ihm, dass er gemeinsam mit Valentino Vermeulen in Sachen Mentalität ein Ersatz für Lennard Maloney ist. Beide sind so gestrickt und könnten diese Rolle bei uns einnehmen", bestätigte Ingo Preuß, der Sportliche Leiter der BVB-Zweitvertretung, den "Ruhr Nachrichten" am Sonntag den Deal.

Maloney verlässt die Borussia in Richtung 1. FC Heidenheim, der 20-jährige Vermeulen wechselt vom FC Eindhoven zu den Schwarz-Gelben.

Ehe der Transfer von Suver vollzogen wurde, holte sich Preuß zudem Informationen bei einem Insider ein: Taylan Duman, der im vergangenen Sommer vom BVB II nach Nürnberg wechselte. Duman bestätigte Preuß, dass Suver ins Gefüge der Dortmunder passe.

Die "Ruhr Nachrichten" berichten zudem, dass die Dortmunder Bemühungen auf dem Transfermarkt mit Suver noch nicht abgeschlossen sind. Zwei weitere Akteure sollen der Zeitung zufolge noch das Team verstärken.

In diesem Zusammenhang dürfte es auch interessant sein, wer künftig als Trainer an der Seitenlinie steht. Erfolgscoach Enrico Maaßen verlässt die Borussen in Richtung FC Augsburg, ein Nachfolger steht noch nicht fest. Dem "kicker" zufolge befinden sich allerdings Guerino Capretti sowie Patrick Glöckner im Blickfeld.

Capretti war zuletzt bei Dynamo Dresden angestellt. Nach dem Abstieg aus der 2. Bundesliga trennten sich die Wege zwischen dem 40-Jährigen und den Sachsen. Glöckner arbeitete zuletzt bei Waldhof Mannheim. Das Arbeitspapier des 45-Jährigen wurde nach der abgelaufenen Saison nicht mehr verlängert.