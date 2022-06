VfL Bochum holt Osei-Tutu zurück

Ralf ibing

Osei-Tutu kehrt zum VfL Bochum zurück

Jordi Osei-Tutu kehrt nach zwei Jahren zum Fußball-Bundesligisten VfL Bochum zurück. Der 23-jährige Engländer, 2019/20 als Leihgabe des FC Arsenal beim VfL, wechselt ablösefrei von den Londonern nach Bochum. Osei-Tutu s Vertrag läuft bis 2025.

"Wir kennen Jordi Osei-Tutu sehr gut, die Erinnerungen an seine Fähigkeiten und Stärken sind allen noch sehr präsent", sagt Sebastian Schindzielorz, Geschäftsführer Sport: "Tempo, Dynamik und Technik zeichnen ihn aus."

Bei seinem ersten Engagement hatte der Außenbahnspieler in 22 Einsätzen fünf Tore und drei Assists verbucht. In England verlieh Arsenal Osei-Tutu in den vergangenen beiden Jahren an Cardiff City, Nottingham Forrest und Rotherham United.