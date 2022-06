Götze verrät: Kontakt zur Eintracht gab es schon 2021

IMAGO/nordphoto GmbH / Bratic

Mario Götze heuert bei Eintracht Frankfurt an

Mario Götze ist zurück in der Bundesliga. Der frühere Star des FC Bayern und BVB hat nach seinem Auslandsabenteuer in Eindhoven zur neuen Saison bei Eintracht Frankfurt angeheuert. Am Dienstagmittag wurde der 30-Jährige offiziell bei den Adlerträgern vorgestellt und hat dort unter anderem verraten, dass die SGE-Verantwortlichen ihn schon vor einem Jahr auf dem Schirm hatten. sport.de hat die wichtigsten Aussagen mitgeschrieben.

Mario Götze ist wieder da! Das Medienaufkommen rund um die Vorstellung des 2014er Weltmeisters war genauso groß wie die Erwartungshaltung für die kommende Spielzeit. Dennoch empfindet Götze bei seiner Rückkehr in die Fußball-Bundesliga keinen besonderen Druck, wie er verriet.

"Es ist Wertschätzung, das ist eine positive Sache. Es spricht auch dafür, was ich die letzten Jahre geleistet habe. Es ist schön, aber mein Fokus liegt auf dem Verein und das, was jetzt kommt", sagte der 30-Jährige auf einer Pressekonferenz am Dienstag in Frankfurt. Dort hat der Siegtorschütze des WM-Finales von 2014 einen Vertrag bis zum 30. Juni 2025 unterschrieben.

Außerdem verriet Götze, dass er schon im letzten Jahr von den Verantwortlichen von Eintracht Frankfurt kontaktiert wurde. "Da gab es schon eine Anfrage. Aber da war es noch anders. Da war ich erst ein Jahr in Holland, wollte mit PSV etwas zu Ende bringen. Deshalb wurde es erst jetzt konkreter", so der frühere Nationalspieler, der am Morgen bereits die erste Trainingseinheit unter Cheftrainer Oliver Glasner absolviert hat.

"Es hat sich sehr, sehr positiv angefühlt. Gerade bei den Bedingungen mit vielen Fans und gutem Wetter. Ich bin sehr happy", sagte Götze.

Für die Hessen hätten viele Faktoren gesprochen: "Einerseits der Verein, die emotionalen Fans, das Stadion, die Liga. Es war ein rundum gutes Paket. Auch die Gespräche mit den Verantwortlichen. Das Paket zusammen hat mich dazu bewegt, hier zu unterschreiben", beschrieb Götze.

Die wichtigsten Aussagen von Mario Götze zum Nachlesen:

+++ Götze über Kontakt mit der SGE vor einem Jahr +++

"Vor einem Jahr gab es schon eine Anfrage. Aber da war es noch anders. Da war ich erst ein Jahr in Holland, wollte mit PSV etwas zu Ende bringen. Deshalb wurde es erst jetzt konkreter."

+++ Götze über die Wohnungssuche +++

"Ich muss mich mal bei meinen Kollegen erkundigen. Aber ich werde schon schnell was finden, denke ich. Irgendwas stadtnah wird es werden, aber wohin genau, weiß ich noch nicht."

+++ Götze über seine Rolle im SGE-Fußball +++

"Man hat es in den Europa-League-Spielen am meisten gesehen. Die Konstanz, die es gab in den wichtigen Spielen, bis zum letzten Punkt zu kämpfen, das zeichnet die Arbeit von Frankfurt aus, in der Synergie mit den Fans ganz besondere Leistungen zu bringen. Das finde ich spannend. Dass ich dazu meinen Teil beitragen kann, das Puzzleteil zu sein, das gebraucht wird, das ist mein Ziel.

+++ Götze über die Zeit in Holland +++

"Es war interessant, in einer anderen Liga zu spielen. Sie war ein bisschen anders als die deutsche Liga, aber nicht so viel anders."

+++ Götze über Entscheidung für Frankfurt +++

"Man hat ja in den letzten Jahren viel über die gute Entwicklung hier mitbekommen. In den letzten Wochen wurden die Gespräche dann konkreter."

+++ Götze über Bayern und den BVB +++

"Ich freue mich auf die Bundesliga, gegen Bayern zu spielen, gegen Dortmund zu spielen. Das sind besondere Spiele. Gleich zum Auftakt gegen Bayern, es gibt glaube ich Schlechteres."

+++ War Hansi Flick auch Transfer-Gratulant? ++

"Ja!"

+++ Götze über die WM-Chancen im DFB-Team +++

"Ich glaube, das Wichtigste für mich ist, dass ich besser werde, dass ich mit der Mannschaft besser werde. Vor ein paar Jahren hatte ich im DFB-Team eine gewisse Rolle, habe viele Spiele mitgemacht. Aktuell ist das aber anders und kein Thema für mich. Mein Fokus ist derzeit auf dem Verein, Bundesliga und Champions League zu spielen. Alles andere ist nicht in meinem Kopf. Dafür ist das zu weit weg."

+++ Götze über die Stadt Frankfurt +++

"Wir werden hier hinziehen, werden den Lebensmittelpunkt hier haben. Habe vor Kurzem noch gelesen: siebentlebenswürdige Stadt. Ich habe ein paar Freunde hier, die ich ein paar Mal besucht habe. Die Anbindung mit dem Flughafen, dem Stadion hier, den Fans. Das spricht alles für die Stadt. Ich freue mich, diese neu zu erleben."

+++ Götze über die Champions League +++

"Ich habe riesige Lust auf die Königsklasse. Es ist mir wichtig, international zu spielen. Freue mich auf die Gegner, den Rhythmus, alle paar Tage zu spielen. Da will ich nochmal angreifen."

+++ Götze über seinen Bolzplatz-Einsatz vergangene Woche +++

"Ich war relativ spontan mit Freunden nach dem Medical und der Unterschrift auf einem Bolzplatz, habe dort spontan Hallo gesagt. Ich bin zum Glück ganz geblieben, es war weniger Training und mehr Spaß."

+++ Götze über die Überzeugungsarbeit der SGE +++

"Das ganze Drumherum, das Miteinander mit den Fans, das ist eine großartige Synergie. Das war ausschlaggebend für mich, diesen Schritt zu machen. Ich will helfen, weiter an diesem Fundament zu bauen. Darauf freue ich mich."

+++ Götze über seine Zeit bei PSV +++

"Ich hatte eine gute Zeit, das vorweg, habe sehr gute Erfahrungen gesammelt. Gerade mit dem Trainerteam rund um Roger Schmidt. Das war für den Moment gut. Jetzt möchte ich nur mir etwas beweisen, ich freue mich auf das, was kommt. Ich hoffe, dass ich alles rausholen kann, was ich kann. Ich möchte mein verbessern, als Athlet immer besser werden.

+++ Götze über seine Erfahrung(en) +++

"Für mich ist es wichtig, auf den Platz zu gehen und dort zu performen. Nach zwei Jahren Corona möchte ich das vor und mit den Fans genießen. Was in den letzten Jahren war, ist egal. Unabhängig davon, was erreicht oder nicht erreicht wurde. Ich will nach vorne schauen."

+++ Götze über den Kontakt zu Coach Glasner +++

"Für mich ist es wichtig, schnell Anschluss zu finden, schnell ins System hereinzukommen, um meine Stärken einzubringen. Darüber habe ich schon mit Oliver Glasner gesprochen."

+++ Götze über seine Fähigkeiten gegen defensive Gegner +++

"Im Endeffekt entscheidet immer der Trainer, wie wir spielen wollen. Meine Stärken sind im letzten Drittel gegen tiefstehende Gegner, in engen Lücken Räume finden, meinen Beitrag will ich leisten, einen Impact auf den Erfolg zu haben, eine gute Performance bringe und Spiele gewinnen."

+++ Götze über das Europa-League-Wunder der SGE +++

"Das war ja nicht nur in der letzten Saison gut, das ist schon seit Jahren beeindruckend. Diesen Pokal zu gewinnen, war beeindruckend, es war das Highlight. Man hat mitgefiebert. Sensationelle Leistung."

+++ Götze über den Medienauflauf und die Erwartungshaltung +++

"Die große Aufmerksam sehe ich als Wertschätzung. Mein Fokus liegt aber auf dem Verein. Mich reizt die Liga, die anstehenden Challenges. Der Fokus ist auf dem, was noch kommt."

+++ Götze über die Gründe für seinen Wechsel +++

"Das Gesamtpaket hat mich überzeugt. Die sportliche Entwicklung, das Stadion, die Fans, die Liga."

+++ Götze über den ersten Trainingstag +++

"Es war sehr, sehr positiv. Gutes Wetter, guter Trainingsplatz. Sehr viele Fans. Ich bin sehr happy."