Bobic wählte neuen Hertha-Boss offenbar nicht

IMAGO/M. Popow

Fredi Bobic ist Sportchef bei Hertha BSC

Seit Sonntag hat Hertha BSC einen neuen Präsidenten. Kay Bernstein übernimmt fortan die Geschicke des Hauptstadtklubs. Bei den Berlinern muss er dabei mit Sportchef Fredi Bobic zusammenarbeiten. Dieser soll jedoch im Vorfeld einen von Bernsteins Gegenkandidaten unterstützt haben. Zudem liegen Bobic und der neue starke Mann wohl auch in Planungsfragen auseinander. Wird das zum Problem?

1670 Stimmen erhielt Kay Bernstein am Wochenende auf der Klub-Versammlung von den insgesamt 3040 stimmberechtigten Mitgliedern. Damit wurde der 41-Jährige zum neuen Präsidenten und Nachfolger von Werner Gegenbauer gewählt. Doch unter besagten 1670 Stimmen war offenbar nicht die von Fredi Bobic.

Der Sport-Geschäftsführer soll nach "Sport Bild"-Informationen CDU-Politiker Frank Steffel unterstützt und ihm sein Vote gegeben haben. Für Steffel sprachen sich insgesamt "nur" 1280 Mitglieder aus, damit unterlag er Bernstein klar.

Laut dem Bericht lag Bobics Unterstützung für Bernsteins Gegenkandidaten unter anderem daran, dass dieser eine Nähe zu Investor Lars Windhorst aufweist und sich vor allem auf das wirtschaftliche Vorankommen der Berliner konzentriert hätte.

Bernstein hingegen, ehemaliger Vorsänger einer Hertha-Ultra-Gruppierung, steht eher für das Emotionale und will die einzelnen Vereinsbereiche wieder enger verbinden. Damit könnte er im Umkehrschluss aber auch Bobic helfen, der in den letzten Monaten durchaus kritisch gesehen wurde in Aufsichtsrat und Präsidium, weil er nicht immer auf Harmonie gesetzt hatte.

Sparzwang bei Hertha BSC

Gespräche in den nächsten Wochen sollen zeigen, ob Bernstein und Bobic fruchtbar zusammenarbeiten können, heißt es weiter. Jedoch scheint Bernstein laut "Sport Bild" eine andere Vorstellung vom zukünftigen Kader zu haben als der Geschäftsführer.

Zwar wollen beide weiter die Jugendarbeit fördern. Während Bernstein jedoch auf Hertha-Gesichter wie Marton Dárdai oder Jordan Torunarigha setzen will, denkt Bobic aus finanziellen Gründen an einen Verkauf.

Wie das Blatt erfahren hat, muss Hertha BSC nämlich rund 15 Millionen Euro an Transferüberschüssen erzielen. Bobic ist gefordert und sieht daher keinen Spieler als unverkäuflich an. Als Neuzugänge werden daher keine großen Namen gehandelt, sondern eher unbekannte Profis aus dem Ausland.