Schröder bestätigt: Schalke will Abwehr-Oldie verpflichten

IMAGO/YUTAKA

Soll zum FC Schalke 04 wechseln: Der japanische Nationalmannschaftskapitän Maya Yoshida

Bundesliga-Aufsteiger FC Schalke 04 ist auf der Suche nach einem Ersatz für Aufstiegsheld Ko Itakura fündig geworden. S04-Sportdirektor Rouven Schröder bestätigte die Absicht, den erfahrenen Abwehrspieler Maya Yoshida unter Vertrag nehmen zu wollen.

"Ja, es stimmt. Wir beschäftigen uns intensiv mit der Verpflichtung von Maya Yoshida", bekannte Schalkes Sportdirektor Rouven Schröder gegenüber "Bild": "Er ist mit seinem Profil ein hochinteressanter Spieler für Schalke 04."

In Yoshida bekäme der Aufsteiger jede Menge Erfahrung in den Kader. Der 33-Jährige, der Ende August Geburtstag feiert, ist 119-facher Nationalspieler Japans und blickt in seiner Profikarriere unter anderem auf acht Jahre in der Premier League beim FC Southampton zurück.

In den vergangenen zwei Jahren stand er für den italienischen Erstligisten Sampdoria aus Genua auf dem Rasen, für den er 72 Partien in der Serie A bestritt. In der abgelaufenen Spielzeit kam er 26 Mal in der höchsten Spielklasse Italiens zum Zug, 19 Mal stand er dabei in der Startelf. Aktuell ist der Routinier allerdings ohne Vertrag und könnte daher ohne Ablöse wechseln.

Dem Boulevardblatt zufolge wird Maya Yoshida schon am Dienstag einen Einjahresvertrag bei den Knappen unterzeichnen. Dabei soll er eine Option auf eine weitere Spielzeit besitzen.

FC Schalke 04 krempelt den Kader um

Yoshida würde beim FC Schalke 04 den Platz seines Landsmannes und Nationalmannschaftskollegen Ko Itakura übernehmen. Die Königsblauen hatten aus finanziellen Gründen die im Leihvertrag mit Manchester City festgelegte Kaufoption nicht gezogen, nun wechselt der Japaner zu Borussia Mönchengladbach.

Der FC Schalke 04 hat nach dem Bundesliga-Aufstieg indes bereits zahlreiche Neuzugänge bekannt gegeben. Der neue Cheftrainer Frank Kramer erhält etwa Verstärkung von Torwart Alexander Schwolow, der von Hertha BSC ausgeliehen wurde.

Zudem wurden Sebastian Polter (VfL Bochum), Florent Mollet (Montpellier HSC), Tobias Mohr (1. FC Heidenheim), Leo Greiml (Rapid Wien), Justin Heekeren (RW Oberhausen) und Ibrahima Cissé (KAA Gent) unter Vertrag genommen. Von RB Leipzig wurde außerdem Nachwuchstalent Tom Krauß ausgeliehen. Nicht zuletzt wurden die zuvor ausgeliehenen Thomas Ouwejan, Rodrigo Zalazar und Marvin Pieringer fest verpflichtet.