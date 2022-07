Schalke nimmt Churlinov-Alternative ins Visier

Marek Dorcik via www.imago-images.de

Abdallah Sima wird vom FC Schalke 04 umworben

Eine feste Verpflichtung von Aufstiegsheld Darko Churlinov, der in der vergangenen Saison vom VfB Stuttgart an den FC Schalke 04 ausgeliehen war, gestaltet sich schwierig. Daher nehmen die Königsblauen nun offenbar eine Alternative für die offensive Außenbahn ins Visier.

Laut Informationen von "The Athletic" ist der FC Schalke 04 an Abdallah Sima vom Premier-League-Klub Brighton & Hove Albion interessiert.

Doch im Poker um den 21 Jahre alten Angreifer müssen sich die Knappen auf namhafte Konkurrenz gefasst machen. Auch Standard Lüttich und der SCO Angers sollen die Fühler nach dem Senegalesen ausgestreckt haben.

Dem Bericht zufolge hat der Ligue-1-Klub aktuell sogar die besten Karten auf eine Sima-Verpflichtung, da der Stürmer einen Wechsel nach Frankreich bevorzuge.

Sima wechselte im Sommer 2021 für acht Millionen Euro von Slavia Prag zu Brighton & Hove Albion, er wurde aber direkt an Stoke City in die zweite englische Liga verliehen. Für die Profis der Potters absolvierte er aber nur vier Pflichtspiele, da der 21-Jährige in der vergangenen Saison immer wieder von Verletzungen zurückgeworfen wurde.

Nach der Saison kehrte Sima nach Brighton zurück. Sein Vertrag bei den Seagulls ist noch bis 2025 datiert.

Schalke hofft auf Churlinov-Verbleib

Priorität hat beim FC Schalke 04 aber ohnehin die Verpflichtung von Darko Churlinov. Nachdem es zunächst so aussah, als könnten sich der Revierklub und der VfB Stuttgart nicht einigen, ließ S04-Manager Rouven Schröder zuletzt durchblicken: "Die Tür ist nicht komplett zu."

S04 soll eine weitere Leihe des Nordmazedoniers angestrebt haben, allerdings ohne Kaufpflicht oder andere finanziell bindende Klauseln. Auf diese sollen die Schwaben wiederum bestanden haben.

Ein fester Transfer war für die Königsblauen jedoch kaum zu stemmen. Laut "kicker" pochte der VfB auf eine Ablöse über drei Millionen Euro für den 21 Jahre alten Offensivmann, der mit zwei Toren und sechs Vorlagen in 22 Zweitligaspielen überzeugt hatte.