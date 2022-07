Bericht: Lewandowski rudert bei Streik-Plänen zurück

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Robert Lewandowski drängt auf einen Abschied beim FC Bayern

Im Transferpoker um Robert Lewandowski scheinen die Fronten zwischen dem FC Bayern und dem FC Barcelona aktuell verhärtet. Der Goalgetter will seinen Abschied aber wohl trotzdem nicht mit allen Mitteln erzwingen.

Um einen Wechsel nach Barcelona möglich zu machen, ließ Robert Lewandowski in den vergangenen Monaten nichts unversucht. Der Pole bekundete über seinen Berater öffentlich Wechselabsichten und erhöhte durch eigene Aussagen zusätzlich den Druck. In internen Gesprächen soll er seine Ambitionen ebenfalls vehement verdeutlicht haben.

Vor einer weiteren Eskalation schreckt der 33-Jährige nun aber anscheinend zurück. Wie die spanische Zeitung "Sport" schreibt, wolle Lewandowski trotz des angestrebten Transfers wie vorgesehen am Dienstag das Training beim Rekordmeister aufnehmen. Zuvor hatte es Berichte gegeben, wonach der Torschützenkönig möglicherweise in den Streik treten könnte, um seine Ziele durchzusetzen.

"Zu streiken passt nicht in seine Natur", zitiert das Blatt eine namentlich nicht genannte Quelle aus dem Umfeld des zehnfachen deutschen Meisters. Der Mittelstürmer werde seine verbleibende Zeit in München mit vollster Professionalität angehen, so der Bericht weiter.

FC Bayern drängt auf baldige Entscheidung

Gegenüber der "Bild" hatte zuletzt auch der Lewandowski-Vertraute Tomek Zawislak ähnliches betont. "Ich weiß nicht, woher die Gerüchte über einen Streik kommen, aber so einen Gedanken gab es nie", führte der Marketing-Fachmann aus.

Bislang konnte sich der FC Bayern nicht mit den Katalanen auf eine Ablöse für den Star-Angreifer einigen. Angeblich bot Barca zuletzt einen Sockelbetrag von 40 Millionen Euro, in München poche man derweil auf mindestens 50 Millionen Euro, heißt es.

Die Bayern-Bosse sollen inzwischen aber auf eine baldige Entscheidung drängen. Noch vor der USA-Reise soll der Plan mit Lewandowski stehen, schreibt die "Sport". Die Münchner starten am 18. Juli auf ihre Marketingreise über den großen Teich.

Rund um den Trainingsstart beim FC Bayern häuften sich zuletzt derweil die erfreulichen Nachrichten. Am Montag startete Thomas Müller früher als erwartet in die Vorbereitung. Zuvor hatte bereits der Einstand von Sadio Mané an der Säbener Straße für Staunen gesorgt.