Die wichtigsten Infos zum BVB-Sommertrainingslager

Kirchner-Media via www.imago-images.de

Der BVB reist zum zwölften Mal nach Bad Ragaz ins Trainingslager

Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund will in der kommenden Saison den nächsten Versuch unternehmen, den großen Rivalen FC Bayern nach 2012 endlich mal wieder vom Thron zu stoßen. Der Grundstein für eine erfolgreiche Spielzeit wird bekanntlich schon in der Vorbereitung gesetzt, und die nimmt beim BVB nun so richtig Fahrt auf.

Am kommenden Freitag begeben sich die Schwarz-Gelben nach dem Test einen Abend zuvor beim SC Verl (ab 18:00 Uhr hier im Live-Blog) in die Schweiz, um in Bad Ragaz am Feinschliff für die Saison 2022/2023 zu arbeiten.

Der komplette Kader ist nach bisherigen Angaben dabei. Auch die zuletzt noch angeschlagenen oder verletzten Kräfte wie Giovanni Reyna, Emre Can oder Donyell Malen und wohl auch alle Kräfte, die den BVB in diesem Sommer noch verlassen könnten oder sollen - allen voran Manuel Akanji und Nico Schulz.

Bad Ragaz ist dabei mittlerweile ein altbewährtes Pflaster für die Dortmunder. Schon im zwölften Jahr nacheinander findet sich der BVB-Tross auf der Sportanlage des FC Bad Ragaz ein, um sich für die Spielzeit fitzumachen.

Das Training auf der Anlage Ri-Au wird dabei fünfmal öffentlich stattfinden. Bis zu 1.500 Zuschauer haben dann die Gelegenheit, der Einheit unter dem neuen BVB-Cheftrainer Edin Terzic beizuwohnen.

Das sind die Termine für die öffentlichen Trainingseinheiten in Bad Ragaz

Freitag, 15. Juli, 16:00 Uhr

Samstag, 16. Juli, 16:00 Uhr

Sonntag, 17. Juli, 16:00 Uhr

Dienstag, 19. Juli, 10:30 Uhr

Mittwoch, 20. Juli, 10:30 Uhr

🔜 𝐁𝐚𝐝 𝐑𝐚𝐠𝐚𝐳 🇨🇭



Die öffentlichen Trainingszeiten:

Fr., 15.7., 16 Uhr

Sa., 16.7., 16 Uhr

So., 17.7., 16 Uhr

Di., 19.7., 10.30 Uhr

Mi., 20.7., 10.30 Uhr



ℹ️ Trainiert wird auf der Sportanlage Ri-Au. Kurzfristige Änderungen der Zeiten vorbehalten. pic.twitter.com/O1016TV2t5 — Borussia Dortmund (@BVB) 14. Juli 2022

Im Rahmen des Sommertrainingslager haben die Westfalen außerdem zwei Testspiele angesetzt und verabredet. Diese werden stattfinden im Stadion des österreichischen Bundesligisten SCR Altach, der rund 50 Kilometer entfernt von Bad Ragaz in der Cashpoint-Arena spielt.

Das sind die Testspieltermine des BVB

Montag, 18. Juli, 19:00 Uhr gegen den FC Valencia

Freitag, 22. Juli, 19:00 Uhr gegen den FC Villarreal

Nach der Rückkehr aus der Schweiz geht es für den BVB dann in die unmittelbare Spielvorbereitung auf die ersten Pflichtspiele der neuen Saison. Am 30. Juli steht um 17:00 Uhr das Erstrundenduell im DFB-Pokal bei 1860 München auf dem Plan, ehe eine Woche später das Heimspiel gegen Bayer Leverkusen die Bundesliga-Spielzeit einläutet.