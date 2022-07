Spanien nach Sieg gegen Dänemark im Viertelfinale

IMAGO/Simon Dael/Shutterstock

Spanien hat das Viertelfinale erreicht

Spaniens Fußballerinnen haben bei der Europameisterschaft in England als Gruppenzweite hinter der deutschen Mannschaft das Viertelfinale erreicht.

Die favorisierten Spanierinnen gewannen am Samstagabend in London-Brentford dank eines späten, aber verdienten Treffers durch Marta Cardona (90.) mit 1:0 (0:0) gegen Dänemark.

Im Viertelfinale warten nun am Mittwoch die starken Gastgeberinnen aus England (21 Uhr/ARD und DAZN).

Beiden Teams war zunächst die Wichtigkeit des Spiels anzumerken. Im zweiten Durchgang entwickelte sich dann ein Sturmlauf der Spanierinnen, doch lange Zeit fehlte das Tor.

Dänemark blieb damit in der Partie und versuchte immer wieder, Nadelstiche zu setzen. Am Ende war es dann Cardona, die per Kopf für spanischen Jubel sorgte.