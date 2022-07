Kehl verrät: Darum wollte der BVB genau diese Spieler

IMAGO/Revierfoto

BVB-Sportchef Sebastian Kehl ist mit den bisherigen Neuzugängen sehr zufrieden

Der BVB hat sich in diesem Sommer auf dem Transfermarkt namhaft verstärkt. Nach dem Trainingslager der Schwarz-Gelben in Bad Ragaz erklärte Sportchef Sebastian Kehl im Gespräch mit vereinseigenen Medien, warum sich die Dortmunder ausgerechnet für diese Spieler entschieden haben.

Mit Niklas Süle, Nico Schlotterbeck, Salih Özcan, Karim Adeyemi und Sébastien Haller holten die Dortmunder in den vergangenen Wochen gleich fünf Spieler, die als Kandidaten für die Startelf gelten.

Was steckt hinter den Gedankenspielen? Warum entschied sich der BVB für diese Spieler? Sportchef Sebastian Kehl beantwortete diese Fragen im Gespräch mit vereinseigenen Medien wie folgt.

Sebastian Kehl über ...

... Sébastien Haller: "Es ist natürlich bitter, dass er nicht von Anfang an dabei ist. Wir haben uns von ihm erhofft, dass er der Spieler ist, der bereit ist, der Mannschaft aufgrund seines Alters, seiner Persönlichkeit und seiner Erfahrung Halt zu geben. Er ist ein Stürmer, der eine Körperlichkeit mitbringt. All das wollten wir, denn wir wollten vorne unterschiedliche Profile haben. Das war nicht ganz leicht, denn der Markt ist doch begrenzt. Ich bin sehr angetan, dass wir ihn verpflichten konnten, weil er einfach weiß, wo das Tor steht. Ich freue mich auf den Moment, wenn er wieder auf dem Platz steht."

... Karim Adeyemi: "Es war nicht ganz einfach, muss man sagen. Weniger ihn zu überzeugen, sondern ihn überhaupt hier her zu bekommen. Die Gespräche mit Salzburg waren hartnäckig. Die Salzburger haben da auch einen guten Job gemacht, weil sie ihn gut entwickelt haben. Am Ende ist er bei uns gut aufgehoben. Er kann auf verschiedenen Positionen in unterschiedlichen Systemen spielen. Mit seiner Schnelligkeit, seiner Torgefahr und seiner Fähigkeit, hinter die letzte Linie zu laufen, ist er eine Waffe, die unserem Kader sehr gut tut. Er bringt dieses überraschende Moment, das wir in der letzten Saison an der ein oder anderen Stelle vermisst haben."

... Salih Özcan: "Wir haben in den Gesprächen das Gefühl gehabt, dass er ein Puzzleteil sein kann, das uns in dieser Mannschaft fehlt. Mit seinem Herzblut, mit seiner Offenheit, mit seiner Klarheit, mit seiner Bereitschaft, hart zu arbeiten. Ein geiler Typ, der weiß, welche Rolle er in unserem Team einnehmen kann und den wir speziell auch gesucht haben. Ich glaube, das passt perfekt. Ich denke, er kann in vielen Bereichen der überraschende Moment sein, der dieser Mannschaft etwas gibt, das sie dringend benötigt."

Kehl: Süle hat "richtig Bock auf den BVB"

... Nico Schlotterbeck: "Ein unglaublich talentierter Spieler, der im letzten Jahr einen richtigen Schritt nach vorne gemacht hat und Nationalspieler wurde. Von seiner Persönlichkeit her ist er sehr, sehr reif und sehr, sehr weit. Für uns war er jetzt genau im richtigen Alter mit der richtigen Perspektive. Und das hat er auch gefühlt. Ich glaube, dass wir uns mit ihm richtig gut verstärkt haben. Ich freue mich drauf, dass er hier ist und Bock hat, Gas zu geben.

... Niklas Süle: "Er ist deutscher Nationalspieler, im richtigen Alter, ein top Typ und darüber hinaus ein starker Innenverteidiger. Wir haben ein paar Gespräche geführt und erstmal vorgefühlt. Dann gab es die Möglichkeit, ihn ablösefrei zu bekommen. Ablösefrei auf dem Niveau Spieler zu bekommen, passiert nicht alle Tage. Er hat uns glaubhaft versichert, dass er richtig Bock hat und beim BVB eine neue Rolle einnehmen möchte. Er will daran arbeiten, dass wir einen kleinen Schritt obendrauf machen können. Und das ist auch unsere Erwartungshaltung. Er soll der Mannschaft natürlich auch defensiv die Stabilität verleihen, die wir uns wünschen. Wir haben in der letzten Saison das ein oder andere Gegentor zu viel kassiert, dafür ist er jetzt auch verantwortlich."