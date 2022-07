Tels Rückennummer lässt "Raum für Spekulationen"

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Mathys Tel (l.) unterschrieb beim FC Bayern bis 2027

Mathys Tel will in den kommenden fünf Jahren beim FC Bayern durchstarten. Vor dem ersten Pflichtspiel der neuen Saison gegen RB Leipzig (Samstag, 20:30 Uhr im Supercup) fehlt nur noch eines: Dem Youngster muss eine Rückennummer zugewiesen werden. Frei wäre eigentlich noch die Nummer neun von Robert Lewandowski, doch die bleibt wohl vorerst unbesetzt.

Mathys Tel stürmt beim FC Bayern München nicht mit der Nummer neun, berichtet "Bild". Stattdessen wird er beim Rekordmeister mit der 39 auflaufen - jene Nummer, die er bereits bei seinem Ausbildungsklub Stade Rennes getragen hat. Aber: In der französischen U17-Nationalmannschaft, mit der er im Juni die Europameisterschaft gewann, spielte er durchaus schon im "Mittelstürmer-Trikot".

Dass der 17-Jährige nicht gleich die Lewandowski-Nummer übernimmt, passe einerseits zur Strategie der Klubverantwortlichen, das Angreifer-Talent behutsam an das Niveau des Rekordmeisters heranzuführen. Denn mit der Neun auf dem Rücken würden womöglich die ohnehin schon nicht geringen Erwartungen noch einmal steigen.

Bleibt Lewandowskis Nummer beim FC Bayern vorerst frei?

Andererseits lasse der Umstand, dass Lewandowskis Nummer in diesem Sommer nicht vergeben wird, durchaus "Raum für Spekulationen" so "Bild". Das Boulevardblatt blickt diesbezüglich sogar schon ein Jahr in die Zukunft und spekuliert, dass der FC Bayern die Nummer dann beispielsweise an Englands Nationalmannschaftskapitän Harry Kane geben könnte.

Spekulationen, die Münchner werden nach der Saison 2022/23 ihre Bemühungen um Kane intensivieren, halten sich seit mehreren Tagen hartnäckig. Der 28-Jährige sei weiterhin beim FC Bayern ein Thema, hatte "Sport Bild" berichtet.

Bayerns Top-Neuzugang für den Angriff Sadio Mané hatte sich unterdessen nach seinem Wechsel von Liverpool nach München für das Trikot mit der 17 entschieden. Zu jenem Zeitpunkt stand allerdings noch Robert Lewandowski unter Vertrag.