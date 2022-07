Nach Festverpflichtung: Schalke-Stürmer vor Abschied

Ralf Treese via www.imago-images.de

Hängt offenbar ein weiteres Jahr in der 2. Liga dran: Marvin Pieringer (l.)

Wenige Wochen erst kann sich Marvin Pieringer als festen Bestandteil des FC Schalke 04 sehen. In der Vorsaison war er zunächst nur an S04 ausgeliehen, anschließend griff eine Kaufoption. Für die Bundesliga-Saison 2022/23 plant der Revierklub aber offenbar trotzdem nicht mit dem Angreifer.

Denn: Marvin Pieriner steht laut "Sky" vor einem Abschied vom FC Schalke 04. Demnach soll der Stürmer an Zweitligist SC Paderborn verliehen werden. Am Mittwoch erfolge bereits der Medizincheck in Ostwestfalen.

Der Rechtsfuß hatte in der Aufstiegssaison der Königsblauen nur eine Nebenrolle eingenommen, stand lediglich sieben Mal in der Startelf. In insgesamt 25 Spielen für die Knappen, die meisten waren Kurzeinsätze, gelangen ihm zwei Tore.

Mit dessen damaligen Stammklub SC Freiburg, der Pieringer zuvor schon an die Würzburger Kickers verliehen hatte, war zudem eine Kaufpflicht vereinbart worden, die nach einer bestimmten Anzahl an Einsätzen automatisch griff.

Berichten zufolge überwies Schalke somit 500.000 Euro an den Pokalfinalisten der Vorsaison. Auf Schalke unterschrieb Pieringer daraufhin einen Zweijahresvertrag bis 2024.

Schalke 04 hatte viel vor mit Pieringer

"Marvin ist im vergangenen Sommer mit großem Potential ein Teil unseres neuformierten Kaders geworden und hat in den vergangenen neun Monaten bereits mehrfach bewiesen, dass er ein torgefährlicher Spieler sein kann", hatte Schalke-Sportdirektor Rouven Schröder nach Bekanntwerden des festen Transfers Mitte Mai gesagt. Man wolle dem 22-Jährigen dabei helfen, "sich stetig weiterzuentwickeln".

Scheinbar hat der FC Schalke 04 seine Pläne aber vorerst überworfen. Mit Zweitliga-Torschützenkönig Simon Terodde, Neuzugang Sebastian Polter und dem flexibel im Angriff einsetzbaren Marius Bülter ist der Gelsenkirchener Angriff gut besetzt.

Für Marvin Pieringer geht es daher nun darum, über eine weitere Station im Unterhaus das nötige Profil für eine Zukunft in Königsblau zu bekommen.