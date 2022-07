Matthäus: Druck auf Nagelsmann steigt - Baustellen beim BVB

IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON

Lothar Matthäus rechnet mit einer erneuten Meisterschaft des FC Bayern

Mit Noussair Mazraoui, Ryan Gravenberch, Sadio Mané, Matthijs de Ligt und Mathys Tel hat sich der FC Bayern sowohl qualitativ als auch quantitativ verstärkt. Laut Rekordnationalspieler Lothar Matthäus steigt der Druck auf Trainer Julian Nagelsmann daher enorm.

"Klar ist, dass mit dem so verstärkten Kader auch der Druck auf Nagelsmann steigt, vor allem in der Champions League viel besser abzuschneiden als zuletzt mit der Viertelfinal-Blamage gegen Villarreal", sagte Matthäus zur "Bild"-Zeitung.

Ein Problem wird Nagelsmann laut dem 61-Jährigen damit aber nicht haben. "Wie ich ihn einschätze, kann er mit dem Druck nicht nur umgehen, sondern er wird sich sogar drauf freuen. Weil ihn große Herausforderungen reizen, weil er seine Ideen umsetzen kann, um auch ohne echte Nummer 9 erfolgreich zu sein", so Matthäus, der davon ausgeht, dass der FC Bayern erneut deutscher Meister wird.

"Die Voraussetzungen sind insgesamt besser als in den vergangenen Jahren, als der Kader durch Abgänge wie Alaba, Thiago oder Boateng nach und nach schwächer geworden war", erklärte Matthäus und ergänzte: "Sie haben das kompensiert, was ich in der vergangenen Saison oft kritisiert habe: Nämlich, dass dem Kader in der Breite die Qualität fehlt. Jetzt hat er sie."

Durch den Abgang von Robert Lewandowski zum FC Barcelona sei es zwar durchaus denkbar, dass die Münchner weniger Tore schießen, "aber die Defensive dürfte dafür mit dem neuen Abwehrboss de Ligt auch stabiler sein".

Matthäus sieht Baustellen beim BVB

Lobende Worte fand Matthäus auch für die Transfers von Borussia Dortmund. Die Bosse-Bosse haben "richtig gut gearbeitet".

Dennoch sieht der Weltmeister von 1990 "mehrere kleine Baustellen" beim Revierklub: "Zum Beispiel auf den Außenverteidiger-Positionen. Da ist der BVB zu anfällig, rechts mit Meunier, aber auch links mit Guerreiro. Er müsste für meinen Geschmack 20 Prozent weniger nach vorn machen."

Als großes Plus bezeichnete Matthäus BVB-Trainer Edin Terzic. Der neue alte Coach werde es schaffen, "den BVB mindestens stabil zu halten, mit Tendenz nach oben", so der TV-Experte.

FC Schalke 04 "zeugt nicht von Stabilität"

Auch für den FC Schalke 04 gab Matthäus eine Prognose ab. "Für Schalke geht es einzig und allein um den Klassenerhalt", betonte der 61-Jährige und mahnte: "Es wird eine ganz schwierige Saison, auch wenn Polter und Terodde ein interessantes Sturmduo sind. Aber sie müssen sich erst finden."

Der große Umbruch in Gelsenkirchen mit elf neuen Spielern und dem Trainerwechsel zu Frank Kramer zeuge "nicht von Stabilität". "Die Probleme auf Schalke scheinen nicht wirklich gelöst zu sein", mutmaßte Matthäus.