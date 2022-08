BVB wohl wochenlang ohne Niklas Süle

IMAGO/Maik Hölter/TEAM2sportphoto

Niklas Süle fehlt dem BVB aufgrund einer Oberschenkelverletzung

Borussia Dortmund muss den Bundesliga-Start ohne Neuzugang Niklas Süle bestreiten. Nach seiner im DFB-Pokal erlittenen Oberschenkelverletzung gibt es nun neue Informationen bezüglich der voraussichtlichen Ausfallzeit des Abwehrspielers des BVB.

Niklas Süle wird am Samstagabend (18:30 Uhr) im Bundesliga-Topspiel gegen Bayer Leverkusen nicht im Kader von Borussia Dortmund stehen.

Denn: Nach Angaben des "kicker" fällt der Innenverteidiger zwei bis drei Wochen aus. "Sky" hatte zuvor zuerst über die leichte Muskelverletzung berichtet.

Bestätigt wurde die Ausfallzeit von Seiten des Vereins bislang noch nicht.

Sollte dies tatsächlich so kommen, würde der 26-Jährige mindestens auch das Auswärtsspiel des BVB beim SC Freiburg am 2. Bundesliga-Spieltag (12.08.) verpassen. Auch hinter seinem Einsatz in der Partie gegen Aufsteiger Werder Bremen (20.08.) stünde ein großes Fragezeichen.

Hummels wird für Süle wohl gegen Leverkusen starten

Süle hatte sich im Erstrundenduell des DFB-Pokals bei 1860 München am vorderen Oberschenkel verletzt, wie Cheftrainer Edin Terzic anschließend bestätigte. Der Neuzugang hatte zusammen mit dem ebenfalls in diesem Sommer verpflichteten Nico Schlotterbeck in der Startelf gestanden, wurde wegen seiner Verletzung zur Halbzeit schließlich durch Mats Hummels ersetzt. Der Routinier ist gegen Leverkusen wohl auch derjenige, der den Platz in der Anfangsformation einnehmen dürfte.

"Mats war sofort da. Er war sehr präsent, zweikampfstark und klar im Passspiel. So stellen wir uns das vor", hatte der BVB-Trainer nach dem Spiel seines Teams in München zu Protokoll gegeben. Terzic hatte bei Süle kein "Risiko" eingehen wollen und freute sich zugleich, "mit Mats Hummels qualitativ ohne Verluste jemanden einwechseln" zu können.

Niklas Süle hatte seinen im Sommer auslaufenden Vertrag beim FC Bayern nicht mehr verlängert und sich stattdessen für vier Jahre dem Revierklub angeschlossen.