De Ligt erwartet besseren BVB, Sané bereitete "Probleme"

IMAGO/Mladen Lackovic

Matthijs de Ligt wechselte von Juventus zum FC Bayern München

Matthijs de Ligt vom FC Bayern München erwartet im Meisterrennen der neuen Bundesliga-Saison eine größere Gegenwehr von Borussia Dortmund als in der vergangenen Saison - und das obwohl der BVB seinen besten Stürmer an Manchester City abgegeben hat.

Auch Matthijs de Ligt sind die Transfer-Aktivitäten des BVB nicht verborgen geblieben.

"Die Dortmunder, von denen ich Donyell Malen am besten kenne, haben viele Spieler geholt in diesem Sommer", sagte der Münchner Neuzugang im Interview mit dem "kicker". "Auch wenn sie mit Erling Haaland einen Top-Stürmer verloren haben, ist das Team jetzt wahrscheinlich besser als in der vergangenen Saison."

Der 22-Jährige freue sich daher "auf den Meisterkampf". Für die Bundesliga könne "es nur gut sein, wenn es ein spannendes Titelrennen gibt". Zudem treibe Konkurrenz auch die eigene "Motivation und die Leistung" an.

Leroy Sané bereitete Matthijs de Ligt "am meisten Probleme"

Beim FC Bayern habe sich der Neuzugang nach "anstrengenden" ersten Wochen mit viel Reisestress bereits bestens eingelebt. Einige seiner neuen Mitspieler kannte Matthijs de Ligt bereits aus den Duellen mit der Nationalmannschaft - darunter auch Angreifer Leroy Sané, der ihn vor manch ein Problem gestellt hatte.

"Cristiano Ronaldo und Lionel Messi sind natürlich Weltklasse. Aber der Gegenspieler, der mir bisher am meisten Probleme bereitet hat, war Leroy Sané in unserem Länderspiel gegen die deutsche Nationalmannschaft", gab der Niederländer zu: "Ich musste ihn eins gegen eins über den ganzen Platz verteidigen, und er war einfach überall. Ich hatte gut zu tun. Das habe ich ihm hier auch schon gesagt."

Im Team von Trainer Julian Nagelsmann wähnt er sich nun am richtigen Ort. "Sie wollten genau diesen Spieler, der ich sein möchte. Ich will dem Team helfen, hoch verteidigen, das Spiel aufbauen - ähnlich wie ich es bei Ajax gemacht habe", sagte de Ligt: "Und darüber hinaus hat jeder, egal mit wem ich gesprochen habe, gesagt, dass Bayern ein großartiger Klub ist."