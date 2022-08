DFB-Juniorinnen verlieren zum U20-WM-Auftakt

AFP/SID/EZEQUIEL BECERRA

Pleite zum WM-Auftakt für DFB-Juniorinnen

Die Juniorinnen des Deutschen Fußball-Bundes sind mit einer Enttäuschung in die U20-WM in Costa Rica gestartet.

Das Team von DFB-Trainerin Kathrin Peter unterlag der Auswahl Kolumbiens in Alajuela mit 0:1 (0:0). Mariana Munoz (87.) erzielte das einzige Tor im Estadio Alejandro Morera Soto.

"Es war das erwartet schwere, zweikampfbetonte Spiel. Wir haben nicht zu unserem Spiel gefunden und nicht umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben", sagte Peter: "Der Wille der Mädels war jedoch da. Am Ende kassieren wir dann noch den Knock-out. Wir müssen unsere Lehren daraus ziehen. Wir haben noch zwei weitere Spiele." Weitere Gegner der DFB-Auswahl sind Neuseeland am Samstag sowie Mexiko am kommenden Dienstag.

Titelverteidiger ist Japan, 2020 war das Turnier der Corona-Pandemie zum Opfer gefallen. Deutschland hatte 2004, 2010 und 2014 den Titel gewonnen und ist gemeinsam mit den USA Rekordsieger.